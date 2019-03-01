Высшая Школа Media & Production 1+1 media представила нового руководителя

С 4 марта 2019 новым руководителем Высшей Школы Media & Production станет Лора Гасай. Теперь Лора будет заниматься координацией и организацией работы образовательного проекта 1+1 media, в частности, начнет с реализации планов школы на 2019: займется развитием B2B-направления, будет поддерживать обеспечение доступа всех желающих к медиаобразованию, отвечать за запуск онлайн-платформы для преподавания отдельных курсов и поддерживать дальнейшее развитие Детской медиашколы.

«Буду работать над реализацией стратегической цели развития Высшей Школы в 2019 году, привлекая собственное упрямство, целеустремленность и умение работать в команде. Планирую сохранить существующую динамику успешности курсов, внедрение новых форматов обучения, масштабность проекта в целом и его финансовый рост, а еще любовь к школе снаружи и внутри»,- отметила Лора Гасай.

Ранее Лора занимала должность HRD Prozorro, где отвечала за развитие кадровых и управленческих процессов, возглавила стратегический проект по исследованию корпоративной культуры команды. Также Лора Гасай работала в ЛИГА: ЗАКОН, Telecom, Финансовых организациях и занималась консультированием украинского бизнеса по управлению персоналом. С 2014 года Лора, как волонтер, помогает развивать проекты Центра занятости свободных людей: помощь в трудоустройстве переселенцев Крыма и Донбасса, инклюзивный проект карьерного консультирования людей с инвалидностью, сегодня вовлечена в женский социальный проект RIZNA.

Бывший руководитель Высшей Школы Юрий Билокур не покинул коллектив 1+1 media, а теперь будет занимать должность креативного продюсера линейного производства «Завтрака с 1+1» - самого рейтингового утреннего шоу страны, где будет отвечать за создание рубрик и спецпроектов.

Напомним, Высшая Школа Media & Production - это образовательный проект группы «1+1 media», главной целью которого является обеспечение в Украине качественного медиаобразования мирового уровня. За пять лет деятельности выпускниками Высшей Школы стали более 1040 студентов, среди которых более 400 специалистов присоединились к команде 1+1 media или работают в других медиакомпаниях.