Новый роман Ирэны Карпы появится в издательстве #книголав

Этой весной в издательстве #книголав выходит роман популярной украинской писательницы Ирэны Карпы «Добрі новини з Аральського Моря». Книга уже через несколько месяцев появится на полках магазинов.

«С каждым годом издательство #книголав добавляет в свой портфель только топовых украинских авторов. Ирэна Карпа – именно та писательница, которая задает тренды современной украинской литературе. Мы точно уверены, что вместе создадим продукт, который станет весомым для большинства читателей и ценителей, а также изменит отношение большинства к современной художественной литературе в нашей стране», – рассказывает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

«Роман писался три года, вбирая в себя реальные истории реальных женщин. Поэтому в нем нет ни полностью положительных, ни полностью отрицательных героинь, а есть разные психотипы, где каждая читательница найдет себя. Кто будет бесить, кто смешить, кто заставит плакать. Потому что в книге есть все: фэшн, секс, стиль жизни, предательство, бегство, поиск себя, убийство, интрига, вкус вина и много-много Парижа. Кто-то ездит на Астон Мартине, а кто-то ворует монетки, оставленные официанту на чай. В определенный момент судьбы этих моих женщин переплетаются, и так — не читайте конец сразу, чтобы не спойлить, кто убийца. Я люблю их всех. В каждой из них есть частичка меня. И частичка вас. Поэтому смело ныряйте», – комментирует Ирэна Карпа, писательница.

К написанию романа Ирэну вдохновил переезд в Париж несколько лет назад. В основе сюжета – приключения четырех героинь, которых объединяет украинское происхождение и секреты из прошлого, а также желание освободиться от них и начать новую жизнь.

Светский партнер издания – JetSetter.ua.

Напомним, в 2019 году издательство #книголав планирует выдать около 100 книг, среди которых значительная часть – это современные украинские авторы.