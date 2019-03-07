Высшая Школа Media & Production отправляется в учебное образовательное турне по городам Украины

С целью расширения доступа к качественному медиаобразованию, Высшая Школа Media&Production начинает обучение в регионах. В течение года тренеры школы - практики и эксперты медиасферы - приедут в Одессу, Днепр, Харьков, Львов и Черновцы для проведения мастер-классов, воркшопов, тренингов, интенсивов, курсов, лекций и тематических встреч.

Образовательное турне по городам Украины продолжит развивать B2B-услугу для внешних компаний и позволит сделать обучение ближе ко всем желающим, которые заинтересованы в доступе к качественному медиаобразованию и имеют смелость расти. Также предусмотрены однодневные тренинги с региональными группами, которые будут сосредоточены на практической отработке знаний на технических мощностях 1+1 media и будут проходить в хедофисе группы в Киеве.

«Одна из наших главных задач на 2019 - стать ближе для большего количества людей, которые заинтересованы в качественном медиаобразовании. Благодаря развитию регионального направления уже в ближайшее время мы сможем пополнить профессиональные истории успехов наших выпускников, а также поделиться опытом, который качественно повлияет на развитие региональной медийной экспертизы», - комментирует Лариса Брувер, HR-директор 1+1 media.

Программы будут сегментированны по таким направлениям, как: работа со СМИ и социальными сетями, навыки публичного выступления, сторителлинг, телепроизводство, внутренние коммуникации. Обучение станет полезным для локальных бизнесов, которые желают научиться строить успешную коммуникацию со СМИ, определять правильные месседжи, проводить PR-кампании и работать с репутационными рисками. В то же время тренеры учитывают конкретные проблемы и потребности каждой отдельной компании, а потому предусматривают индивидуальный подход в преподавании.

Первая встреча под названием «Стань героем моего сюжета!» состоится уже 6 апреля в Одессе со спикером Ириной Гулей, детали по ссылке и хештегу #Сміливість_зростатиВОдесі

За информацией о курсах, воркшопах, тренингах и интенсивах в рамках регионального образовательного тура Высшей Школы Media&Production следите на сайте и соцсетях Школы.

Напомним, Высшая школа Media&Production - это образовательный проект группы 1+1 media, главной целью которого является обеспечение в Украине качественного медиаобразования мирового уровня. За пять лет деятельности выпускниками Высшей Школы стали более 1040 студентов, среди которых более 400 специалистов присоединились к команде 1+1 media или работают в других медиакомпаниях.