Независимый аудит в КПИ доказал, что обвинения в коррупции были фальшивыми

Независимый аудит подтвердил, что обвинения в коррупции в адрес КПИ и его руководства были ложными. Об этом стало известно из отчета Госаудитслужбы, представленного сегодня, 11 марта, на ученом совете университета.

Напомним, в октябре 24 канал, а за ним и некоторые другие СМИ назвали КПИ «клондайком коррупции». Университет и его руководство обвинили в незаконной передаче земли застройщикам, массовых нарушениях законодательства о госзакупках и многом другом. В ответ на это ректор КПИ Михаил Згуровский обратился в Госаудитслужбу. Аудиторы должны были проверить, соответствуют ли действительности эти обвинения, а заодно посмотреть, не было ли в хозяйственной деятельности вуза других нарушений.

С подобными ходатайствами к аудиторам обратились нардеп Андриевский и общественные активисты. Цели у всех были разные, но результат проверки однозначный - нарушения отсутствуют. Проверка охватила деятельность университета с 2015 по 2018 год включительно. И касалась не только целевого использования бюджетных средств и сохранности госимущества, но и расходов на оплату труда, стипендий, расходов на ремонты и многого другого.

«Подводя итоги ревизии, хочу отметить, что в Университете на достаточно высоком уровне было обеспечено целевое использование бюджетных средств, достоверность бухгалтерского учета и отчетности, сохранности имущества, включая земельные участки, выполнения инвестиционных соглашений и все другие виды деятельности, подлежащие проверке, осуществлялись в соответствии с действующим законодательством», - заявил руководитель группы аудиторов Александр Кабанов.

Открытым остается только один вопрос, привлекут ли к ответственности тех, кто, распространяя недостоверную информацию, вредил университету и пытался испортить его репутацию. Решить это должен суд.