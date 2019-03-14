Геннадий Выходцев: 300 медалей на «Параде надежд-2019» - это блеск танцевального спорта Украины

В первые дни весны в Киеве «отгремел» тридцатый юбилейный Международний турнир по спортивным танцам «Парад надежд» -2019.

9 и 10 марта на паркет вышли более 1000 спортсменов из 158 спортивных танцевальных клубов, а их выступления оценили 72 участника судейской коллегии из Украины, США, Италии, Великобритании, Китая и др

Организаторы фестиваля - Школа танцев Федорчук, Ассоциация спортивных танцев Украины при поддержке Группы компаний «Фокстрот».

- Наш Парад является уникальным и рекордным, ведь при любых обстоятельствах турнир 30 лет подряд раз за разом собирает лучших спортсменов Украины и мира, - прокомментировала юбилей Валентина Федорчук, заслуженный тренер Украины, неизменный организатор соревнований мирового уровня.

За 2 дня турнира на паркет вышло более 1000 спортсменов из 158 спортивных танцевальных клубов Украины и мира. Среди них были разыграны медали во всех возрастных категориях. Самой сильной категорией оказалась «Взрослые, латина» (1 место заняла пара из Харькова Алексей Мордвинов и Анастасия Осадчук) и «Взрослые, стандарт» (победители в категории киевляне Екатерина Байсарова и Андрей Зинченко). В конкурентной борьбе лучших украинских спортсменов (29 пар) блестяще выступили харьковчане София Зиль и Евгений Борушко, заняв 1 место (молодежь1, латина). А в стандартной программе «Молодежь 1» на первую строчку поднялись их земляки Мария Савчук и Александр Бескровный. В категории «Молодежь 2» золотые медали в стандартной программе забрали одесситы Анна Янкул и Кирилл Корчмарь.

Обладателями «Кубка Фокстрота» за лучшее исполнение одноименного танца от генерального партнера фестиваля Группы компаний «Фокстрот» и её руководителя Геннадия Выходцева стали киевляне. Елизавета Перепелица и Дмитрий Родин, воспитанники столичного клуба «Альта», трехкратные чемпионы мира по спортивным танцам показали, что они лучше всех танцуют в нашей стране фокстрот.

Геннадий Выходцев, генеральный директор ГК «Фокстрот», так прокомментировал юбилейный «Парад надежд»: «Мы партнерствуем с Валентиной Федорчук и «Парадом надежд» уже 17 лет и гордимся тем, что присоединились к развитию спортивного танца в Украине, - говорит Геннадий Выходцев, генеральный директор ГК «Фокстрот». За это время около 26 000 спортсменов выходили на этот паркет, около 1000 судей оценивали их усилия. Это наша инвестиция в реализацию надежд десятков тысяч спортсменов».

Впечатлениями об организации фестиваля поделились Максим Федоренчик и Анна Макарова из Запорожья, которые заняли 4 место в категории «Молодежь 2 + Взрослые Rising Stars»: «Очень хороший и большой зал, классный паркет, хорошая музыка и световое оформление. Нам, в общем, все понравилось. В раздевалке – много пространство; нет толпы, в никто никому не мешает, для всех много места чтобы переодеться. Мы выбрали этот турнир потому, что он довольно большой, здесь собралось много участников со всей Украины и не только».

На «Параде надежд» мастерство спортсменов оценивали судьи мирового уровня из Европы, США, Китая и Украины. Виктор Палий, тренер из Одессы, последние 10 лет работает судьей на «Параде надежд», он так объяснил специфику своей работы: «Мы, тщательно смотрим за парами и сравниваем их. В танце оцениваем линии, движение, ритмичность и технику».

Подарком для организаторов соревнования стал «Партнерский венский вальс». На паркет вышли сотрудники партнеров Парада надежд - Группы компаний «Фокстрот», ТМ «Секунда», сети Фокстрот, медиа партнеры «Зеркало недели. Украина», УНИАН и Первого туристического центра. Валентина Федорчук подарила партнерам турнира 7 бесплатных занятий по венскому вальсу. Приглашая партнеров на паркет, она сказала: «Много лет существует традиция, что именно на Параде маленькие «начинайки» категории «Бейби» стартуют в бальных танцах, а зрители их поддерживают. В юбилейный Парад мы не изменим нашей традиции, но сегодня будут выступать взрослые «начинающие», которые впервые выйдут на венский вальс. Они приходили после работы и трудились, чтобы сделать подарок 30-му «Параду надежд». Спасибо вам, партнеры».

«Парад надежд» отличается тем, что ценит усилия каждого из участников турнира. Уже на старте соревнований все спортсмены получили подарки от партнера старт-приза ТМ «Сандора». Свою благодарность спортсменам засвидетельствовали Oriflamе, ТМ Секунда, фабрика детских игрушек «Гулливер Украина», Украинская ассоциация прямых продаж. А 9 марта. Первый туристический центр предоставил путевку в Европу, которую разыграли рандомным способом среди всех посетителей турнира.

Парад надежд украсили выступления молодых вокалистов талант-студии Натальи Могилевской: Галины Солодкой, Саши Фадеевой, Кристины Брутян, Дианы Горбатюк, Владимира Сергиенко, Ани Климчук. Также, на паркете свой мастер-класс дал Сергей Костецкий - хореограф, вокалист, участник «Голоса страны - 9», победитель «Танцев со звездами» и «Танцюю для тебе», постановщик шоу и фильмов. Промо-партнером мероприятия стало PR-агентство BeMyMedia. Информационную поддержку «Парада надежд» предоставили Генеральный медиа-партнер «UA: Общественное» и специальный медиа-партнер телеканал «ZIK», интернет-портал «Обозреватель», всеукраинская газета «Зеркало Недели - Украина», информационное агентство «Интерфакс-Украина» и всеукраинская газета «День». Также, информационно фестиваль поддержали онлайн издание для активных людей: «Рубрика», блог-журнал Украины об интересных людях и событиях «Lucky Ukraine», lifestyle-издание и интернет-портал «Glory», модный онлайн журнал «VTrendi», всеукраинский информационно-развлекательный портал «Tut.ua», портал о шоу-бизнесе и культурную жизнь «Eurostar», издание о кинематографе «Cut Insight», портал «Studio of my dreams» и «My Kiev.com».

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