В издательстве #книголав выходит книга известного кулинарного эксперта Евгения Клопотенко

В конце апреля в издательстве #книголав выйдет кулинарная книга Евгения Клопотенко ‒ кулинарного эксперта, известного украинского шеф-повара и фуд-блогера. Сборник рецептов изменит представление многих украинцев о блюдах из обычных ингредиентов, расскажет, как усовершенствовать их подачу и способ приготовления.

«Зваблення їжею: 70 рецептів, які захочеться готувати» ‒ это авторские рецепты Евгения Клопотенко ‒ реформатора школьного питания в Украине, эксперта утренней программы «Сніданок з 1+1» на канале «1+1», ресторатора, основателя гастромастерской Confiture и автора сайта klopotenko.com. Работа над книгой в издательстве #книголав почти завершена. Полное издание гурманы и поклонники кулинарного искусства получат уже совсем скоро.

В книгу войдут 70 эксклюзивных рецептов, разделенных на семь разделов: завтраки, закуски и салаты, первые блюда, вторые блюда, блюда для детей, сладкие блюда, варенье. Полезным дополнением будут «перекрестные рецепты» ‒ из рецептов, вошедших в издание, кулинар выбрал и разработал специально готовые варианты блюд для особых обедов и ужинов. Вступительное слово и примечания автора будет мотивировать читателей экспериментировать на кухне, создавая собственные шедевры. Иллюстрировать рецепты будут яркие фуд-фото.

«Книга полностью соответствует моей миссии и миссии моей команды ‒ улучшить культуру питания. Главный месседж в том, что готовить вкусно ‒ это просто. Чтобы приготовить блюдо, после которого хочется жить, не нужно тратить много средств и времени. И блюда, которые есть в книге, это доказывают. Я хочу, чтобы люди научились есть по-другому и стали, благодаря этому, счастливее», ‒ рассказывает Евгений Клопотенко.

К значительной части рецептов будет добавлено QR-коды, которые будут вести на их видеоверсию, чтобы еще больше упростить процесс приготовления блюд, доказать, что время, проведенное на кухне, может приносить настоящее творческое удовлетворение. Готовить по книге Евгения Клопотенко ‒ значит приобщиться к настоящим гастроэнтузиастам.

«Нам в издательстве казалось странным, что харизматичный, талантливый Евгений Клопотенко до сих пор не имеет собственной кулинарной книги. Я очень рада, что совсем скоро эта несправедливость будет исправлена. Кулинарная идеология Евгения базируется на утверждении, что готовить – легко. Нам она очень импонирует, ведь может убедить даже ярых традиционалистов в том, что еда – это доступное искусство, а не ежедневная рутина», – считает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.