Молодежные новинки от TECNO Mobile: бренд анонсирует выход на украинский рынок еще двух камерофонов

Стремительно набирающий обороты бренд TECNO Mobile в этом году усиливает фокус на развивающиеся мировые рынки. В частности, и на украинский, который производители называют одним из наиболее интересных для себя. Всего несколько месяцев назад TECNO представил новые модели бюджетных камерофонов POP 2 и POP 2 Power, и вот снова очередной анонс. В апреле в продажу поступят еще две камероориентированные новинки в среднем ценовом сегменте: Spark 3 Pro и Camon 11s.

Известно, что обе новинки TECNO наделены функцией FaceUnlock и выполнены в молодежном дизайне – с 6,2-дюймовым ярким экраном с отличными углами обзора и глянцевой переливающейся задней панелью, которая в последнее время поистине стала хитом среди мобильных производителей. Камерофоны будут работать под управлением обновленной фирменной оболочки HiOS 4.6 на базе Android 9 Pie, которая оптимизирована для superfullview экранов и обеспечит быстродействие устройств и плавность работы. Главной фишкой новинок стали расширенные возможности камер на базе AI-технологий создания и обработки изображений.

Похоже, производитель всерьез нацелился доказать, что доступный и качественный камерофон - это TECNO, в связи с чем стараются наполнить украинский рынок моделями с улучшенными функциями камер в каждом из ценовых сегментов. Впрочем, несмотря на более чем лояльную ценовую политику, TECNO уже успел зарекомендовать себя как производитель качественной продукции. Бренд предоставляет клиентам яркие впечатления от сочетания стильного дизайна и новейших технологий.

Вернемся к новинкам.

Spark 3 Pro станет первым в Украине представителем суперпопулярной в мире доступной линейки Spark, которая нацелена на молодую динамичную аудиторию. На новой модели покупатели увидят трендовую монобровь и непременно оценят функционал камер: SPARK 3 pro оснащен современными AI камерами, которые позволят создавать незабываемые фото и селфи и делать каждый кадр особенным.

Camon 11s – новая модель в линейке Camon – продолжит дело полюбившегося многими Camon X Рro, только за более доступную цену. Известно, что у модели будет тройная камера, в которой каждый из объективов будет специализироваться либо на супердетализации, либо на сверхшироком угле охвата, либо на качественных портретных снимках. Эта модель получила трендовый вырез экрана “капелька” и три цветовые вариации для украинского рынка.

Презентация новинок состоится в Киеве на выставке CEE 2019 на стенде TECNO Mobile 5,6 и 7 апреля.

О бренде

TECNO Mobile, основанная в 2006 году, является премиальной маркой смартфонов, принадлежащей компании TRANSSION Holdings. Поддерживая слоган бренда «Ожидайте большего», TECNO стремится предоставить пользователям доступ к новейшим технологиям по доступным ценам, позволяя выйти за пределы своих нынешних ограничений и открыть мир возможностей. TECNO понимает потребности разных рынков и предоставляет потребителям локализованные инновации в ассортименте продуктов, включая смартфоны, планшеты и функциональные кнопочные телефоны. TECNO Mobile- крупный глобальный игрок, присутствующий на более чем 50 развивающихся рынках по всему миру. В 2017 году TECNO достигла объема продаж более 43 миллионов единиц продукции, а в 2018 вошла в ТОП-10 по продажам смартфонов. TECNO Mobile является официальным партнером и поставщиком смартфонов и планшетов футбольного клуба Манчестер Сити. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.tecno-mobile.com.ua