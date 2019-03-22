Digital-агентство «Dev4Day» признано «Компанией года 2018»

Девиз компании: "Наши возможности ограничены только фантазией клиента".

С каждым днем IT технологии набирают популярность и актуальность. На данный момент ни одно современное предприятие не может обойтись без услуг Digital-агентств. Учитывая обширность и специфичность этой области, очень важно подобрать надежного и качественного подрядчика, который сможет добросовестно выполнить поставленные задачи в поставленный срок.

Именно таким подрядчиком зарекомендовала себя украинская компания Dev4Day , занимающаяся полным циклом Диджитал разработки! Офис компании находится в Дрогобыче, что не мешает работать и со столичными компаниями, так как в ценовом диапазоне предприятию нет равных. В планах компании открытие двух офисов в Киеве и Днепре.

Клиенты компании получают лучшее предложение на рынке, когда необходимо недорого сделать сайт, заказать лендинг-пейдж, создать интернет-магазин, создать веб-портал. При разработке будут использованы современные, эффективные и надежные технологии а креативная команда создаст интересный, адаптивный и легкий для восприятия дизайн.

ДОСТИЖЕНИЯ

По итогам 2018 предприятие ООО "ДЕВ ФОР ДЕЙ" отмечено Всеукраинским отраслевым аналитическим центром как одну из лучших компании отрасли, по КВЭД 62.01 и внесено в реестр "Надежных и инвестиционно привлекательных предприятий" Львовской области. А за высокое качество услуг и соответствие потребностям рынка, диджитал агентство Dev4Day получает статус «Компании года 2018».

Статус «Компания года» - независимая награда, которая подтверждает, что общество с ограниченной ответственностью "ДЕВ ФОР ДЕЙ" предлагает качественные услуги, является надежным партнером и престижным работодателем.

УСЛУГИ КОМПАНИИ

ООО "ДЕВ ФОР ДЕЙ" создает и внедряет программные решения, которые позволяют бизнесу быть более эффективным, прибыльным и прогнозируемым.

Креативность и умение понять клиента с первого раза - вот главные навыки сотрудников компании во главе с их руководителем Александром Цвиркуном. Главным в команде разработчиков является выпускник Национального университета «Львовская политехника», Василий Микитяк, которому присущи такие черты характера: "все должно быть выполнено в срок", "безопасность наше все" и "клиент должен гордиться нашей работой".

Работники компании решают задачи любого уровня: от мобильных приложений до десктопных продуктов, от сайта визитки до сложного корпоративного портала, от простого скрипта автоматизации к корпоративным биллинг систем.