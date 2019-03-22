Алексей Кавылин: "О роли налогов в жизни страны важно учить со школы"

В Украине нужно внедрять электронные учебные платформы, благодаря которым молодежь бы узнавала о налогах и их роли в жизни страны.

Такое мнение в эфире радио «Голос Столицы» высказал начальник Главного управления ГФС в Киевской области Алексей Кавылин.

По его словам, все больше пользователей интересуются возможностью уплаты налогов через смартфоны, поэтому соответствующие департаменты ГФС занимаются разработкой и внедрением мобильных сервисов и программных интерфейсов.

«Электронные сервисы - в приоритете нашей системы, и над этим надо работать на законодательном уровне. Движение в этом направлении есть, и уже в ближайшее время мы с вами увидим результат. Я поддерживаю инициативы по созданию электронных образовательных программ, которые являются чрезвычайно эффективными. Сейчас актуально учить налоговой культуре еще со школы, ведь знать содержание налогов и их роли в жизнедеятельности города, страны - крайне важно», - заявил Алексей Кавылин.

Он подчеркнул, что государственная фискальная служба постоянно реформируется и обновляется, берет на вооружение передовые современные технологии. И главное - ГФС сейчас превратилась из «репрессивной машины» на площадку для диалога между частным бизнесом и государством.

«Те реформы, которые уже несколько лет происходят в налоговой сфере, свидетельствуют, что отношения меняются, по крайней мере, реформа структуры службы уже имеет положительный результат. Когда мы создали центры обслуживания плательщиков, то этим показали бизнесу - друзья, мы с вами движемся в одном направлении, мы с вами в одной лодке, и будем вместе выводить нашу страну к передовым позициям международного сообщества», - подчеркнул налоговик.

Положительным результатом этого взаимодействия Алексей Кавылин назвал то, что в 2018 году количество вновь созданных субъектов предпринимательской деятельности в Киевской области выросла более чем на 3 тысячи по сравнению с 2017 годом.

Как сообщалось, Алексей Кавылин является одним из самых молодых чиновников в Государственной фискальной службе. Он был назначен на должность начальника Главного управления ГФС в Киевской области в 2016 году.