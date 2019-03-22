Валерий Маковецкий: обновленный «Фокстрот» откроется в Кропивницком

Крупнейшая розничная сеть «Фокстрот» продолжает реализацию трехлетней программы реновации своих магазинов, стартовавшей в 2018 году. 22-24 марта 2019 года обновленный магазин откроется в городе Кропивницкий.

Ритейлер приглашает жителей и гостей города на официальное открытие магазина «Фокстрот» по адресу ул.Ю.Коваленко, 6а. Торговая площадь обновлённого «Фокстрота» составляет 485 кв. м. На протяжении трёх дней магазин анонсирует проведение розыгрыша грандиозных скидок на IPhone, 20 подарочных сертификатов с начисленными бонусами и, безусловно, представит товары по праздничным ценам. В ассортименте предусмотрен ряд продукции с дисконтом из линейки крупной бытовой техники, кухонной и мелкой бытовой техники, популярные модели телевизоров, смартфонов и многое другое.

– Главной интригой праздника по случаю открытия обновлённого «Фокстрота» в Кропивницком станет розыгрыш 50%-й скидки на покупку IPhone 8, IPhone Plus 8 и Apple Watch, – говорится в сообщении пресс-службы сети магазинов «Фокстрот. Техника для дома». – Время проведения розыгрышей и конкурсов прямо с места события анонсирует наш мега-позитивный ведущий. Просим покупателей следить за анонсами, чтобы воспользоваться шансом стать счастливым обладателем нового гаджета и другой полезной техники по выгодной цене.

- Желаю первому из ряда запланированных реформатов-2019 успешного старта, веселого праздника открытия и хорошего результата и надеюсь, что в таком формате «Фокстрот» понравится жителям Кропивницкого, - пожелал председатель наблюдательного совета сети «Фокстрот» Валерий Маковецкий. - Это инвестиции не столько в новый формат торговых залов, сколько в обновление коммуникации с потребителями, в позитивные отношения с покупателями.

Валерий Маковецкий отметил, что в прошлом году «Фокстрот» начал процесс реформатов торговых площадей: открыл 15 абсолютно новых фирменных магазинов, сделав акцент на магазины-флагманы, и обновил еще 15 супермаркетов. Это трехлетняя программа реновации, которая предусматривает концептуальное обновление сети в разрезе ассортимента, сервиса и коммуникаций с покупателем. Совместно с мировыми производителями техники «Фокстрот» оборудовал специальные категорийные сектора, умные полки с информацией об особенностях товара, инновационные направления, beauty-зону, геймер-сектор, «Умный дом». Как показал опыт 2018 года, такой формат делает выбор техники комфортнее и результативнее.

Справка. Бренд «Фокстрот» развивается как омниканальний (офлайн и онлайнторговля) и в 2019 году отмечает 25 лет работы в Украине. Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» – крупнейшая розничная сеть по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники в Украине.

По состоянию на начало 2019 года насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тис. м кв. в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27, 8 млн человек. Развивается интернет-магазин foxtrot.com.ua, трафик посещения которого достигает 8 млн посетителей в месяц. Действует программа лояльности «Фокс Клуб». На начало 2019 количество участников «Фокс клуба» превысило 8,2 млн.

Группа компаний ФОКСТРОТ развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководители ГК ФОКСТРОТ– Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.