Высшая школа Media&Production организует Media trip в шоу «Голос страны»

Высшая школа Media&Production анонсировала проведение развлекательно-образовательного проекта Media trip в шоу «Голос страны» совместно с организаторами шоу «Голос страны», «Голос. Дети», «Танцы со звездами» и «Маленькие гиганты».

Программа проекта предусматривает серию из трех вебинаров, тематических экскурсий с просмотром генеральных репетиций шоу, которые пройдут в телевизионном городке «1+1», где проходят прямые эфиры «Голоса страны».

Участие в Media Trip пригодится тем, кто желает почувствовать, понять и увидеть собственными глазами, как создаются большие развлекательные шоу. Участники получат возможность прикоснуться к магии телевидения и легендарных мировых бестселлеров - «Голоса Страны» и «Танцев со звездами», ведь впервые управления крупных развлекательных шоу 1+1 media открывает двери за кулисы главной вокальной сцены страны.

«Это эксклюзивное событие для Украины. Еще ни одно шоу масштабного всеукраинского уровня не было готово провести зрителей и людей, заинтересованных в профессиональном росте, за кулисы производства и раскрыть секреты создания самого рейтингового проекта страны. Уверен, наша команда сможет поделиться уникальными знаниями, которые пригодятся широкому кругу профессионалов. А экскурсии, в свою очередь, приоткроют завесу тайны и покажут практическую часть создания «Голоса страны», - подчеркнул Владимир Завадюк, руководитель управления производства Больших развлекательных шоу в 1+1 Продакшн.

Серия вебинаров ориентирована на профессиональную аудиторию и станет полезной для экспертов из мира телевидения, бизнеса, частных предпринимателей, режиссеров, постановщиков, журналистов, кастинг-менеджеров, селебрити-менеджеров, ивент- и бренд-менеджеров, организаторов корпоративных или частных праздников, продюсеров, менеджеров ТВ-шоу.

Кроме того, событие станет эксклюзивным пропуском для зрителей к яркому и увлекательного закулисью шоу «Голос страны». С помощью экскурсий, каждый получит возможность узнать, как изнутри создается и работает культовое шоу.

Во время вебинаров эксперты поделятся такими знаниями, как:

• Большие развлекательные форматы: тенденции, тренды в мире и Украине

• «Голос страны» и «Голос. Дети»: анатомия проектов, особенности создания и развития команды

• Разработка контента и постановка шоу

• Star-продюсирование: как находить контакты с мировыми звездами и организовывать их выступления на шоу, как вести переговоры, критические вопросы в работе со звездами

• Как стать Звездой. Райдер - это?

• Успехи и fack-ups шоу «Голос страны»: наш опыт как делать, а как - нет

• Интерактивные тематические экскурсии с возможностью увидеть подготовку прямого эфира проекта

Вебинары состоятся 6, 13 и 20 апреля, экскурсии пройдут 7, 14 и 21 апреля. Регистрация на первые события уже открыта.

Продолжительность каждого вебинара - 60 минут, количество мест ограничено. Экскурсии с просмотром генеральной репетиции – 5 часов, количество мест ограничено к участию 30 человек.

Возможно отдельное приобретение вебинара, экскурсии с генеральной репетицией или приобретение сразу двух опций комплектом.