ТСН покажет документальный спецпроект «Дорога на Банковую»

24 марта в 19.30 в эфире «ТСН. Тиждень» на канале «1+1» состоится премьера документального спецпроекта «Дорога на Банковую» о политической кухне во время выборов за весь период новейшей истории Украины и пути президентов к посту главы государства.

Автором 6-серийного цикла стала политический обозреватель ТСН Ольга Кошеленко. Каждая серия будет длиться 20 минут и посвящена одному из периодов избирательной гонки – 1991, 1994, 1999, 2004, 2010 и 2014 годов. О поворотных моментах в предвыборных кампаниях и эволюции политических технологий в Украине расскажут «серые кардиналы» украинской политики, участники и очевидцы процесса, которые изнутри знают о закулисных перипетиях. В частности, Ольга Кошеленко пообщалась с политическим деятелем Тарасом Черноволом, экс-министром юстиции времен президентства Виктора Януковича – Александром Лавриновичем, известными политтехнологами Никитой Потураевым и Владимиром Грановским, журналистами – Виталием Портниковым и Соней Кошкиной и другими.

«Пока ты являешься частью системы и фокусируешься на деталях, сложно увидеть её целиком, - рассказывает автор Ольга Кошеленко. - В нашем документальном проекте мы предлагаем зрителю сделать несколько шагов назад, чтобы в ретроспективе оценить ситуацию. Работая над этим проектом, я руководствовалась принципом – без любви, без ненависти, без обязательств. Каждая серия – это детектив с известным наперед финалом. Наша задача – найти поворотные моменты в предвыборной гонке, которые повлияли на её исход. Мы уделяем внимание внутренней мотивации кандидатов, их окружению, общественному контексту и роли случая в их политической карьере».

Над документальным проектом «Дорога на Банковую» команда ТСН работала более полугода. В нём собраны уникальные архивные кадры важных событий в новейшей истории Украины, которые не были показаны ранее. К примеру, первый визит Леонида Кравчука в Канаду в 1991 году или его первая встреча с Вячеславом Черноволом.

Редактором проекта является Ольга Кашпор, заместитель директора департамента новостей «1+1 медиа», главный режиссер ТСН – Алеся Коваленко, режиссер монтажа – Елена Грицюк.

«Для ТСН это знаковый проект. Во-первых, потому что документалистика в новостях – новый формат, и процесс работы существенно отличался от новостного производства. Мы долго изучали архивы и отбирали героев, искали сценарные и визуальные решения, работали над драматургией. Во-вторых, как журналистам нам было важно разобраться в причинах некоторых политических решений, которые ранее оставались непонятными для общества. ТСН всегда была в эпицентре ключевых событий, но переосмыслить их можно только спустя время. Многие детали открылись только сейчас, когда по прошествии лет об этом стало возможно говорить. Именно благодаря им первые лица страны в нашем проекте открываются совершенно с новых сторон, - рассказывает директор департамента новостей «1+1 медиа» Сергей Попов. – Формат и хронометраж проекта – непривычные для наших зрителей. Но мы надеемся, что они будут смотреть его с таким же высоким интересом, с каким мы подошли к его производству».

Смотрите спецпроект «Дорога на Банковую» с 24 по 29 марта в 19.30 в ТСН на канале «1+1».

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