Спортивное питание VS аптека – что лучше?

16:34, 25 марта 2019
Окно
8 0

Адепты здорового питания предпочитают протеиновые коктейли и аминокислоты. Обладатели аптечных дисконтных карт обсуждают новинки рекламы лекарственных препаратов. И те и другие делятся своими неудачами и достижениями с собратьями по интересам.

Способно ли спортивное питание заменить аптечные препараты?

Хондопротекторы

Этот термин одинаково знаком тяжелоатлетам, травматологам и дамам бальзаковского возраста. Органические поражения суставов и остеоартрозы приносят не меньше страданий, чем стертые от сверхнагрузок суставы профессиональных спортсменов.

Основные хондопротекторы, или препараты, способные восстанавливать ткань сустава – это хондроитин сульфат и глюкозамин. Оба вещества влияют на метаболизм хрящевых суставов и обеспечивают строительство хрящевой ткани. Чем крепче суставы – тем свободнее нам двигаться.

Агрессивная реклама лекарств-хондопротекторов в виде таблеток, гелей и мазей заполонила украинские СМИ. Практически все препараты включают в состав два хондопротектора в разных комбинациях. Врачи выписывают пациентам лекарства стоимостью от 400 до 1500 гривен за упаковку, не упоминая, что стандартный курс лечения – не менее 3-4 месяцев.

Стоимость хондроитина с глюкозамином в магазинах спортивного питания на порядок ниже, экономия на курсе составляет до 60%. Посмотрите состав лекарства, которое принимают ваши родители – возможно, вы сможете подобрать бюджетный качественный аналог без аптечной наценки.

Витамины и минералы

Витаминно-минеральные комплексы прописывают детям, будущим мамам, топ-менеджерам в состоянии стресса и пенсионерам для поддержки жизненного тонуса. Многие из них будут сильно обескуражены, если при запросе интернет-цены на Омега-3 случайно попадут на сайт спортивного питания. Цена за банку в 400 капсул сравнима с аптечной в 100 таблеток. Состав – одинаковый.

В магазинах спортпита можно с выгодой приобрести витаминно-минеральные комплексы, которые включают:

  • витамины группы В,А,С,,D,E;
  • кальций и магний;
  • коэнзим Q-10 и антиоксиданты;
  • биотин, ликопин, лютеин, тиамин;
  • биофлавоноиды;
  • аминокислоты;
  • L-карнитин и жиросжигатели;
  • мелатонин;
  • фолиевую и пантотеновую кислоты.

  • Самодиагностика и покупка препаратов без консультации с врачом - недопустимы. Помните - врач не должен указывать название лекарства. В рецепте прописывается действующее вещество. Сравните предложение аптек и магазинов спортпита и выберите лучший аналог.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter