Спортивное питание VS аптека – что лучше?
Адепты здорового питания предпочитают протеиновые коктейли и аминокислоты. Обладатели аптечных дисконтных карт обсуждают новинки рекламы лекарственных препаратов. И те и другие делятся своими неудачами и достижениями с собратьями по интересам.
Способно ли спортивное питание заменить аптечные препараты?
Хондопротекторы
Этот термин одинаково знаком тяжелоатлетам, травматологам и дамам бальзаковского возраста. Органические поражения суставов и остеоартрозы приносят не меньше страданий, чем стертые от сверхнагрузок суставы профессиональных спортсменов.
Основные хондопротекторы, или препараты, способные восстанавливать ткань сустава – это хондроитин сульфат и глюкозамин. Оба вещества влияют на метаболизм хрящевых суставов и обеспечивают строительство хрящевой ткани. Чем крепче суставы – тем свободнее нам двигаться.
Агрессивная реклама лекарств-хондопротекторов в виде таблеток, гелей и мазей заполонила украинские СМИ. Практически все препараты включают в состав два хондопротектора в разных комбинациях. Врачи выписывают пациентам лекарства стоимостью от 400 до 1500 гривен за упаковку, не упоминая, что стандартный курс лечения – не менее 3-4 месяцев.
Стоимость хондроитина с глюкозамином в магазинах спортивного питания на порядок ниже, экономия на курсе составляет до 60%. Посмотрите состав лекарства, которое принимают ваши родители – возможно, вы сможете подобрать бюджетный качественный аналог без аптечной наценки.
Витамины и минералы
Витаминно-минеральные комплексы прописывают детям, будущим мамам, топ-менеджерам в состоянии стресса и пенсионерам для поддержки жизненного тонуса. Многие из них будут сильно обескуражены, если при запросе интернет-цены на Омега-3 случайно попадут на сайт спортивного питания. Цена за банку в 400 капсул сравнима с аптечной в 100 таблеток. Состав – одинаковый.
В магазинах спортпита можно с выгодой приобрести витаминно-минеральные комплексы, которые включают:
- витамины группы В,А,С,,D,E;
- кальций и магний;
- коэнзим Q-10 и антиоксиданты;
- биотин, ликопин, лютеин, тиамин;
- биофлавоноиды;
- аминокислоты;
- L-карнитин и жиросжигатели;
- мелатонин;
- фолиевую и пантотеновую кислоты.
Самодиагностика и покупка препаратов без консультации с врачом - недопустимы. Помните - врач не должен указывать название лекарства. В рецепте прописывается действующее вещество. Сравните предложение аптек и магазинов спортпита и выберите лучший аналог.