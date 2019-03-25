Спортивное питание VS аптека – что лучше?

Мир здоровых и спортивных людей редко пересекается с миром постоянных посетителей аптек.

Адепты здорового питания предпочитают протеиновые коктейли и аминокислоты. Обладатели аптечных дисконтных карт обсуждают новинки рекламы лекарственных препаратов. И те и другие делятся своими неудачами и достижениями с собратьями по интересам.

Способно ли спортивное питание заменить аптечные препараты?

Хондопротекторы

Этот термин одинаково знаком тяжелоатлетам, травматологам и дамам бальзаковского возраста. Органические поражения суставов и остеоартрозы приносят не меньше страданий, чем стертые от сверхнагрузок суставы профессиональных спортсменов.

Основные хондопротекторы, или препараты, способные восстанавливать ткань сустава – это хондроитин сульфат и глюкозамин. Оба вещества влияют на метаболизм хрящевых суставов и обеспечивают строительство хрящевой ткани. Чем крепче суставы – тем свободнее нам двигаться.

Агрессивная реклама лекарств-хондопротекторов в виде таблеток, гелей и мазей заполонила украинские СМИ. Практически все препараты включают в состав два хондопротектора в разных комбинациях. Врачи выписывают пациентам лекарства стоимостью от 400 до 1500 гривен за упаковку, не упоминая, что стандартный курс лечения – не менее 3-4 месяцев.

Стоимость хондроитина с глюкозамином в магазинах спортивного питания на порядок ниже, экономия на курсе составляет до 60%. Посмотрите состав лекарства, которое принимают ваши родители – возможно, вы сможете подобрать бюджетный качественный аналог без аптечной наценки.

Витамины и минералы

Витаминно-минеральные комплексы прописывают детям, будущим мамам, топ-менеджерам в состоянии стресса и пенсионерам для поддержки жизненного тонуса. Многие из них будут сильно обескуражены, если при запросе интернет-цены на Омега-3 случайно попадут на сайт спортивного питания. Цена за банку в 400 капсул сравнима с аптечной в 100 таблеток. Состав – одинаковый.

В магазинах спортпита можно с выгодой приобрести витаминно-минеральные комплексы, которые включают: