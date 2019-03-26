Издательство #книголав выпустит детскую книгу о политике

В апреле этого года в издательстве #книголав появится книга «Політика для початківців», которая в понятной форме расскажет юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и еще много интересного. Авторы книги: британцы Алекс Фрит, Рози Гор и Луи Стоуэлл.

Изменения в нашей стране вызывают немало вопросов у самых маленьких. «Політика для початківців» станет настоящим информационным справочником, который поможет родителям объяснить ребенку о таких непростых вещах как: права человека, свободу слова, феминизм, выборы и голосование.

«Большинство родителей считают тему политики достаточно сложной для понимания ребенка. А когда ребенок подрастает, то не понимает базовых вещей, которые происходят в его стране. «Політика для початківців» поможет открыть детям эти тяжелые, на первый взгляд, определения и термины. Это поспособствует поколению осведомленной молодежи, которая будет иметь полное понимание того, в какой стране она бы хотела жить и какие шаги для этого должна сделать», – рассказывает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Кроме объяснений и интересных диалогов в книжке, «Політика для початківців» имеет отдельный словарь с наиболее распространенными определениями. Книга будет интересной не только для детей, но и для взрослых.

«Політика для початківців» появится в продаже в конце апреля и уже доступна к предзаказу.