Правозащитный проект “Mason Anonymous” запустил благотворительную акцию нового формата – «Эстафета добра»

В 2019 году медиа-портал ”Мnews.world” в рамках правозащитного проекта “Mason Anonymous” запустил международную благотворительную акцию “Эстафета добра”. Цель акции — донести до людей, что помогать можно не только деньгами, стимулировать открытую коммуникацию, которая поможет объединить усилия небезразличных людей для свершения добрых дел. Во всем мире, без границ. Акция продолжается, и участником может стать любой желающий!

Часто благотворительность сводится к формуле “хочешь помочь — дай денег” и неразрывно ассоциируется со сбором средств. Альтруизм стал расцениваться как помощь другим в ущерб собственным интересам. Но команда проекта “Mason Anonymous” уверена, что в истоках альтруизма и благотворительности лежит желание помочь, бескорыстная забота о благополучии других. Миссия “Эстафеты добра” — возродить стремление людей творить добро и помогать тем, кто в этом нуждается.

На апрель 2019 года акция охватила 6 стран: Израиль, США, Грузия, Украина, Россия, Казахстан. В первую очередь она рассчитана на оказание помощи детям-инвалидам, сиротам, пенсионерам и другим категориям социально незащищенных лиц.“Эстафета добра” — не стандартная благотворительная акция. Чтобы стать участником не надо делать материальных пожертвований, просто обратитесь в проект ”Mason Anonymous” и расскажите о человеке или социальном учреждении, которое нуждается в помощи. Дальше команда проекта берет организацию на себя. Инициатор может принять непосредственное участие и стать волонтером ”Mason Anonymous”, или просто поделиться событием в своих социальных сетях, передав “Эстафету добра” дальше. Чем больше людей поделятся информацией об акции, тем больше нуждающихся получат помощь.

— Сегодня в мире существует много благотворительных организаций, — рассказывают волонтёры проекта. — К сожалению, часто появляются новости о мошеннических схемах среди некоторых из них. Это основная причина, останавливающая людей от участия в помощи нуждающимся. Понимая это, мы объединили свои силы и организовали акцию, в основе которой лежит не сбор средств, а распространение информации и привлечение внимания к социальным проблемам, которые стоят за каждой отдельной историей.

За 3 месяца волонтеры “Mason Anonymous” посетили детские дома, школы-интернаты и дома престарелых, была оказана адресная помощь в сборе средств детям, нуждающимся в лечении.

Акция продолжается и это реальная возможность для каждого присоединиться к благотворительности. Вы можете обратиться к нам в социальных сетях или написав на емейл.

Mason Anonymous — правозащитный проект, помогающий помощь людям, которые стали жертвами нарушения прав человека.

Mnews.world — международный информационно-новостной медиа портал. Основные темы, которые поднимает ресурс — права человека, демократия и свобода слова. Организатор проекта “Mason Anonymous”.

Почта: info@masonanonymous.com

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