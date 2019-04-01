Ferrero приобретет У Kellogg’s бизнес по производству печенья и фруктовых снеков

Компания Ferrero продолжает укреплять свои позиции на североамериканском рынке

ЛЮКСЕМБУРГ — 1 апреля 2019 г. — Ferrero (Группа Ferrero и ее аффилированные компании), важный участник мирового кондитерского рынка, объявила сегодня о подписании окончательного соглашения, в соответствии с которым она приобретают у компании Kellogg’s («Келлогз») бизнес по производству печенья и фруктовых снеков. Сумма сделки составила $1,3 млрд (1,3 млрд долларов США) наличными. В 2018 году объем продаж в данном секторе составил около 900 млн долларов.

Ferrero приобретет линейки широкоизвестных марок печенья, в том числе культовой марки Keebler®, самой продаваемой марки Famous Amos®, семейной марки премиум-класса Mother's® и Murray® без сахара, а также Little Brownie Bakers®, неизменно поставляемой в Girl Scouts («Девочки-скауты Америки»). Ferrero также приобретет производство фруктовых снеков Kellogg’s, среди которых марки Stretch Island®, Fruity Snacks, а также сахарные рожки для мороженого и посыпка для тортов Keebler's®.

С 2017 года Ferrero приобрела несколько американских брендов и компаний, а благодаря этой сделке Ferrero станет владельцем новых категорий стратегически важных продуктов и сделает свое присутствие на североамериканском рынке еще более весомым.

Ferrero также приобретет у Kellogg’s шесть собственных фабрик по производству продуктов питания в США, расположенных по всей стране (в городах Аллин, штат Вашингтон; Огаста, штат Джорджия; Флоренция и Луисвилл, штат Кентукки; две фабрики в Чикаго, штат Иллинойс), а также один арендованный производственный объект (в Балтиморе, штат Мэриленд).

«Предприятия Kellogg’s по производству печенья, фруктовых снеков, сахарных рожков для мороженого и посыпки для тортов представляют собой отличное стратегическое решение для Ferrero, поскольку мы продолжаем расширять свое присутствие на рынке Северной Америки», — сказал Джованни Ферреро, председатель правления Группы Ferrero. — Благодаря этой сделке мы дополним портфолио Ferrero многими культовыми брендами Kellogg’s и таким образом продолжим нашу стратегию по развитию торговых марок, начатую ранее, после успешного завершения сделок по приобретению кондитерских фабрик Fannie May, Ferrara Candy Company и кондитерского бизнеса компании Nestlé в США». Мы с большим уважением относимся к наследию и ценностям Kellogg's, и гордимся тем, что в Kellogg's выбрали Ferrero в качестве нового владельца для этих предприятий.”

Лапо Чивилетти (Lapo Civiletti), генеральный директор Группы Ferrero, подчеркнул: «Мы приобретаем линейку хорошо известных и популярных марок, которые занимают весьма прочные позиции на рынке в своих категориях. Эта сделка позволит нам существенно разнообразить ассортимент своих продуктов и повысить прибыль благодаря новым возможностям развития на крупнейшем в мире рынке печенья».

Тодд Сивак (Todd Siwak), генеральный директор Ferrara Candy Company, в своем комментарии отметил: «Данное приобретение представляет собой прекрасную возможность для достижения стратегических целей развития нашей компании. Мы рады приветствовать наших новых коллег из Kellogg's и уже в ближайшее время намерены поделиться своими планами по расширению бизнеса с нашими покупателями, поставщиками и другими партнерами».

Завершение сделки, которая проводится в рамках обычных процедур и согласований с регулирующими органами, планируется во второй половине текущего года.

Консультантами Ferrero были JP Morgan Securities plc и Davis Polk and Wardwell LLP («Джей Пи Морган секьюритиз плс» и ООО «Дэвис Полк энд Уордвелл» соответственно).

О компании Ferrero

Компания Ferrero была основана как семейный бизнес в 1946 году в городе Альба, Италия; Ferrero — третья по величине компания на мировом рынке шоколадных кондитерских изделий, объем продаж которой превышает 12 миллиардов долларов США; ее продукция продается в более чем 170 странах, свыше 30 000 человек работают в компании в 55 странах.

Ferrero начала свою коммерческую деятельность в США в 1969 году, представив на рынке свои мятные конфеты Tic Tac®. Сегодня Ferrero знают и любят в каждой американской семье благодаря качеству и превосходным вкусовым характеристикам ее брендов, среди которых изысканные шоколадные конфеты с лесным орехом FERRERO ROCHER®, ореховая паста NUTELLA® Original Hazelnut Spread®, кондитерские изделия KINDER JOY® и FANNIE MAY. Если вы хотите узнать больше, следите за новостями www.ferrerousa.com

О компании Ferrara Candy

Ferrara Candy, аффилированная компания Группы Ferrero, является лидером в производстве кондитерских изделий в США и одной из самых быстрорастущих компаний этой отрасли в стране. Благодаря сплоченной работе всей команды Ferrara Candy (а это более 4000 преданных своему делу сотрудников!) потребители могут наслаждаться вкусом замечательных продуктов, которые вот уже более 100 лет занимают лидирующие позиции на рынке кондитерских изделий в США. Разнообразный ассортимент Ferrara Candy представлен почти 35 марками, среди которых SweeTARTS®, Trolli®, Brach's®, Black Forest®, Butterfinger®, CRUNCH®, Laffy Taffy® и NERDS®, а также такие популярные марки-фавориты, как Lemonhead®, Red Hots® и Now and Later®. Главный офис компании расположен в Чикаго; компания имеет сеть производственных, дистрибьюторских и научно-исследовательских отделений в Северной Америке. Узнайте больше на www.ferrarausa.com

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