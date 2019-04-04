Сеть магазинов Фокстрот – в ТОП-5 ритейлеров Украины

Торговая сеть Фокстрот вошла в рейтинг ТОП-5 лучших ритейлеров Украины по версии журнала «Бизнес» и признана лидером по количеству открытий магазинов в сегменте бытовой техники и электроники в 2018 году.

При формировании рейтинга использовались данные из открытых источников, а также официальные данные компаний. Кроме сети Фокстрот в ТОП-5 лучших в сфере ритейл вошли ТЦ «Эпицентр» (номинация ТЦ), АТБ (FMCG), EVA (drogerie) и VOVK (fashion).

Достичь лидерства в категории БТиЭ Фокстроту удалось благодаря внедрению новых технологий продаж и трехлетней программы реновации торговых площадей, которая стартовала в прошлом году. Только в течение 2018-го ритейлер открыл 15 абсолютно новых фирменных магазинов и обновил еще 15 супермаркетов электроники. Сегодня торговая сеть Фокстрот насчитывает 162 магазина, которые только за прошлый год посетило 27,8 млн человек.

Также среди преимуществ ТС Фокстрот в рейтинге отмечен широкий ассортимент бытовой техники и электроники, мелких и сопутствующих товаров (25 тыс. SKU-наименований), омниканальний формат работы (офлайн- и онлайн-торговля), доступные программы потребительского кредитования и программа лояльности «Фокс Клуб», которая насчитывает 8,2 млн участников.

В магазинах нового формата сделан акцент на оборудовании специальных категорийных и геймер-секторов, «умных» полок с информацией, beauty-зоны и пр.

– 2018 год для сети Фокстрот выдался динамичным по многим показателям, и радует, что это отметили эксперты рейтинга независимого медиа, – подчеркнул исполнительный директор Фокстрот Вячеслав Поврозник. – В нынешнем году процесс реновации и интенсивного развития сети Фокстрот мы продолжим в концептуально новом формате. Планируется открытие новых магазинов, обновится ряд существующих, и главный акцент при этом будет сделан на повышение клиентского сервиса.

Напомним, первым из ряда запланированных реформатов-2019 стало недавнее открытие обновленного магазина в Кропивницком.

Справка. Торговая сеть Фокстрот – одна из крупнейших в Украине розничных сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. Бренд Фокстрот развивается как омниканальний (офлайн и онлайн торговля) и в 2019 году отмечает 25 лет работы в Украине.

По состоянию на начало 2019 года насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тис. м кв. в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27,8 млн человек. Развивается интернет-магазин foxtrot.com.ua, трафик посещения которого достигает 8 млн пользователей в месяц. Действует программа лояльности «Фокс Клуб», количество участников которой на начало 2019-го превысило 8,2 млн.

Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает бренды Фокстрот, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководители ГК ФОКСТРОТ – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.