Как сформировать бизнес-модель стартапа: в #книголав вышла книга о секретах успешного предпринимательства

В издательстве #книголав появилась книга «24 кроки до успішного стартапу. Дисципліноване підприємництво» бизнесмена и специалиста по предпринимательскому маркетингу Билла Олета. Книга содержит пошаговый инструментарий для бизнес-планирования, который поможет построить успешную компанию.

Ведущий лектор бизнес-школы Массачусетского технологического института Билл Олет предоставляет читателям четкую «дорожную карту» в мир предпринимательства. Он подытоживает свой 25-летний опыт в бизнесе, чтобы «пошагово направлять предпринимателей среди беспорядка и хаоса, в которых они окажутся, когда будут пытаться делать что-то впервые». В книге можно найти немало реальных кейсов от студенческих команд МТИ, которые выбрали курс «Новые предприятия» во время бакалаврских и магистерских программ.

Автор объясняет, как различить инновационное и среднее предпринимательство, развить собственные идеи, проанализировать спектр потенциальных потребителей и с чего начинать разработку бизнес-модели.

«Билл Олет доказывает каждому читателю, что бизнесу действительно можно научиться. И никто из успешных предпринимателей, даже Билл Гейтс или Филл Найт, не были особенными. Ведь особым был тот продукт, который они предложили миру, и те средства, с помощью которых они это сделали. Книга Олета закладывает основу успешного бизнеса – план того, как создается тот самый особый продукт»,– отметила Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Книжка вошла в ТОП-15 книг о создании собственного бизнеса по версии сайта Amazon.com.

«24 кроки до успішного стартапу. Дисципліноване підприємництво» уже появилась в продаже в книжных и интернет-магазинах.