Постельное белье: современные тенденции

Сегодня в моде в однотонность, натуральность, пастельные гаммы, яркие принты и модная ткань stone wash. Подробнее об этих и других актуальных тенденциях расскажет Podushka.ua - магазин самых уютных и нужных покупок.

В одной тональности. В этом сезоне модный рейтинг возглавляют однотонные комплекты белья. Это могут быть как нежные светлые пастельные гаммы, так и более насыщенные оттенки: бежевый, палевый, мятный, сиреневый, баклажановый, серый, синий и др.

На контрасте. В тренде сочетания двух цветов - темного и светлого. Такие стильные комбинации будут смотреться очень оригинально и привнесут в интерьер спальни изюминку.

Вечная классика. Элегантный белый цвет не сдает своих позиций. Он прекрасно расслабляет и располагает ко сну, а также дарит ощущение чистоты и свежести.

Стильная геометрия. В моду вернулись треугольники, квадраты, кубы, ромбы, круги, зигзаги, полоска, клетка, абстракция. Разнообразные фигуры и формы открывают новые просторы для экспериментов с дизайном.

3D-эффект. Остаются популярными реалистичные трехмерные фотопринты - красочные изображения животного и растительного мира, пейзажей, памятников архитектуры, мультипликационных героев.

Ближе к природе. С приходом весны вокруг все оживает, и ваша спальня тоже может превратиться в цветущий сад. Актуальны принты с растениями, листьями, ветвями, цветами и соцветиями. Все натуральные палитры: коричневая, зеленая, желтая, розовая гаммы.

Яркая экзотика. Восточные мотивы, этнические орнаменты, витиеватые иероглифы и замысловатые узоры на простынях, пододеяльниках и наволочках – одна из модных тенденций в текстильном оформлении. Они поражают воображение красивыми рисунками, множеством мелких деталей и буйством красок.

Выбираем натуральное! Стильное постельное белье – в первую очередь качественное, изготовленное из современных натуральных материалов. Большой популярностью на сегодняшний день пользуются такие ткани, как ранфорс, поплин, жаккард, бамбук, хлопок перкаль, шлифованный лен, бязь, сатин.

Все эти стильные комплекты постельного белья можно купить в интернет-магазине «Подушка» Must have для спальни. Последний писк моды – органическая ткань вареный хлопок. Она обрабатывается особым способом, который называется stone wash («стирка с камнями»). Такая технология придает материалу мягкость, прочность и эффект «легкой потертости». Белье из вареного хлопка при стирке не садится и не линяет, а еще – его совсем не нужно гладить, оно и так выглядит опрятно и стильно.

Пусть в вашей спальне будет уютно и красиво!

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Магазин «Подушка»