Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» во Львове присоединилась к инициативе #БезПоліетилену

Оба ТЦ METRO во Львове (вул. Городоцька, 300, вул. Джорджа Вашинтона, 8-Г) присоединились к городской просветительской кампании «Без полиэтилена», проводимой общественной организацией «Zero Waste Львов» при поддержке Львовского городского совета.

В течение этого дня на всех кассах в ТЦ METRO во Львове можно купить многоразовую хозяйственную сумку по цене полиэтиленового пакета – 3,50 грн. с НДС (обычная цена – 34,90 грн. с НДС), а в отделах весовых товаров все бесплатные полиэтиленовые пакеты-майки изъяты из свободного доступа, вместо этого клиентам предлагается альтернатива – многоразовая сумка. Кроме этого, в отделах выпечки, хлеба и весовых конфет все полиэтиленовые пакеты заменили на бумажные, а также клиентам предлагаются щипцы вместо одноразовых перчаток.

«Уменьшение объемов использования пластика – одно из ключевых стратегических задач METRO AG, которое обязательно к выполнению в каждой стране присутствия компании, включительно с Украиной. И «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» уже делает конкретные шаги в этом направлении, – комментирует Олеся Оленицкая, Директор по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью «МЕТРО Кеш энд Керри Украина». – Мы понимаем и принимаем всю ответственность перед мировым сообществом за влияние, которое оказывает ежедневное использование пластика на экологию планеты, именно поэтому, мы с радостью присоединились к инициативе #БезПоліетилену организации «ZeroWaste Львов» и Львовской городской рады, ведь это еще одна возможность для нас подчеркнуть нашим клиентам о важности сохранения нашей планеты».

Представить функционирование ритейла без пластика достаточно сложно, ведь он используется во многих важных процессах. Это – доставка товаров, защита продукции от внешних факторов воздействия, их хранения и уменьшения пищевых отходов и прочего. Однако, каждый может попробовать сократить собственное вредное влияние на окружающую среду и METRO делает конкретные шаги в этом направлении, поощряя своих клиентов и сотрудников стать более экологически ответственными. Начиная с июня 2018 года, кроме полиэтиленового био-пакета, клиенты торговых центров METRO на кассах могут также купить многоразовую эко-сумку. Материал данного изделия пригоден к вторичной переработке. После окончания эксплуатации сумки каждый сможет передать ее в пункт приема вторичного сырья.

Также, во всех торговых центрах METRO в Украине кроме полиэтиленового пакета-майки, клиенты с декабря 2018 года могут купить многоразовый мешочек для фруктов и овощей. Еще одним шагом в реализации политики сохранения окружающей среды стало размещение в отделах весовой продукции METRO (отдел «Фрукты и овощи», «Свежая выпечка») информации для клиентов о способах уменьшения использования одноразовых полиэтиленовых пакетов. Например, наклеивая стикеры с весом и ценой прямо на продукты в случаях, когда это возможно.

Также, одним из основных элементов реализации стратегии устойчивого развития METRO является пилотный проект по сортировке и вторичной переработке отходов, который был начат во всех Киевских ТЦ и в Офисе компании в апреле 2018 года.

«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» вышла на украинский рынок в 2003 году. Сейчас компания управляет 23-ю классическими центрами оптовой торговли METRO Cash & Carry в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе и Житомире; и двумя магазинами оптовой торговли «Бери-Вези» в Тернополе и Луцке. За более чем 15 лет деятельности в Украине METRO Cash & Carry инвестировала в национальную экономику более 550 млн. евро. Объем продаж компании «МЕТРО Кэш энд Кэри Украина» по 2017/2018 финансовый год (октябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.) составил 523 млн. евро. «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» входит в состав METRO.

Больше информации: www.metro.ua

METRO – ведущая международная компания, специализирующаяся на оптовой торговле в сфере продуктового ритейла. Компания представлена в 25 странах, с главным офисом в г. Дюссельдорф, Германия. Насчитывая более 150 000 сотрудников в мире, компания достигла объема продаж в 36,534 млрд. евро в 2017/2018 финансовом году (октябрь 2017 г. – сентябрь 2018 г.) Компания предлагает индивидуальные решения для удовлетворения локальных и международных потребностей своих оптовых и розничных клиентов. В своей деятельности METRO внедряет новые стандарты обслуживания клиентов, цифровые инновации и эффективную бизнес-модель, развивая торговые подразделения METRO/MAKRO Cash & Carry и Real, а также направление доставки и диджитал-проекты. Больше информации: www.metroag.de.