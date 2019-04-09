Зарабатывайте, следуя за сильным

Теоретически получение дохода от инвестиций на Forex доступно всем желающим. Но на деле разбогатеть, тем более быстро, получается не всегда.

Теоретически получение дохода от инвестиций на Forex доступно всем желающим. Но на деле разбогатеть, тем более быстро, получается не всегда. Не каждый начинающий трейдер может объективно оценивать рыночную ситуацию, сохранять голову холодной и не поддаться азарту. И не все могут позволить себе потерять n-ное количество финансовых средств в процессе обучения трейдингу на собственных ошибках.

Здесь стоит обратить внимание на успешную и востребованную немецко-мальтийскую платформу nextmarkets.com, которая предлагает качественный сервис для самых требовательных инвесторов и взыскательных трейдеров. Она сочетает в себе лучшие наработки в области цифрового рынка и одинаково эффективно позволяет воплощать в жизнь как сложные и рискованные стратегии для уверенных в себе, опытных трейдеров, так и «скальпинг» для начинающих. Не говоря уже об удобной и исчерпывающей демо версии для «начинающих чайников».

Но одно из ее главных преимуществ это – социальный трейдинг.

На деле это означает возможность безопасно обучаться электронной торговле в реале, минуя демо версию, но без угрозы уйти в «минус».

Аналитическая информация, комментарии участников трейдинга и мнения опытных экспертов, размещаемые на платформе стартапа nextmarkets.com, предоставляют пользователям исчерпывающую тематическую поддержку. Эта внутренняя социальная сеть для трейдеров позволяет изучать результаты профессиональной торговли, совместно анализировать графики, получать экспертные разъяснения о рыночных сигналах и реакциях валют на новостной фон, а также набираться опыта, разбирая результаты своих сделок в профессиональном сообществе.

А особенно мнительные и неуверенные в себе клиенты сервиса могут заказать личного гуру. И каким бы направлением онлайн-трейдинга вы ни занимались – фьючерсами или бинарными опционами, индексами, CFD-контрактами на разнице или торговлей валютными парами на Forex, при необходимости этот сервис обеспечит вам персональную брокерскую поддержку онлайн.

Такой профессиональный консалтинг можно получать в реальном времени круглые сутки. А подключившись к стратегии опытного трейдера и копируя его сделки, вполне реально зарабатывать на них так же, как и опытный аналитик. И конечно, любые функциональные опции этого стартапа доступны на мобильных устройствах всех типов.