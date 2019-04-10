Макар нуждается в вашей Помощи на лечение!

У Макара очень редкая и серьезная болезнь - рак сетчатки глаза (ретинобластома). Сейчас у него 4-я стадия.

Родители на данном этапе проходят обследования и в течение недели им нужно будет лететь в Германию.

За неделю нужно собрать 30 000€. Это минимальная сумма на лечение в этой ситуации. ‼️

Очень надеемся на вашу поддержку, так как для обычной украинской семьи это большая сумма.

Просим помощи у каждого, кому не безразлична жизнь малыша! Поможет даже репост во соц.сетях.

📌 Реквизиты помощи:

Карта ПриватБанка

5168 7573 8518 1245

Кириченко Алина Александровна (мама Макара)

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Детальнее о состоянии Макара будем описывать здесь:

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