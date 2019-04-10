Макар нуждается в вашей Помощи на лечение!
17:53, 10 апреля 2019Окно
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У Макара очень редкая и серьезная болезнь - рак сетчатки глаза (ретинобластома). Сейчас у него 4-я стадия.
Родители на данном этапе проходят обследования и в течение недели им нужно будет лететь в Германию.
За неделю нужно собрать 30 000€. Это минимальная сумма на лечение в этой ситуации. ‼️
Очень надеемся на вашу поддержку, так как для обычной украинской семьи это большая сумма.
Просим помощи у каждого, кому не безразлична жизнь малыша! Поможет даже репост во соц.сетях.
📌 Реквизиты помощи:
Карта ПриватБанка
5168 7573 8518 1245
Кириченко Алина Александровна (мама Макара)
👉🏻
Детальнее о состоянии Макара будем описывать здесь:
Facebook: https://www.facebook.com/Сбор-денег-на-лечение-Макара-2205072893043267/?modal=admin_todo_tour
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