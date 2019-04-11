Книги издательства #книголав появились в продаже через систему Portmone.com

Отныне книги издательства #книголав можно приобрести через платежную систему Portmone.com. Получать качественную литературу украинцам станет еще удобнее.

#книголав стал первым среди украинских издательств, которое представлено на сайте Portmone.com. Сейчас к продаже доступны 33 книги, ассортимент будет постепенно дополняться.

Сервис Portmone.com специализируется на услугах доставки и оплаты в режиме онлайн через интернет с помощью международных платежных карточек Visa и MasterCard и является лидером рынка электронных платежей в Украине. Ознакомиться с перечнем продукции #книголав и сделать заказ можно по ссылке. Доставка выполняется в течение 3-х рабочих дней после оплаты Новой почтой за счет покупателя.

«С каждым днем мы стараемся сделать так, чтобы украинцам стало еще проще получать любимые книжки. Покупки онлайн открывают для нас много возможностей. Даже если вы живете в самом отдаленном уголке нашей страны, вы можете одним из первых получить свою книжную новинках.в», – рассказывает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Напомним, книги издательства #книголав можно также приобрести в крупнейшем книжном интернет-магазине Yakaboo, в книжных магазинах Украины, по специальному каталогу в отделениях Укрпочты, а также в фирменном магазине #книголав в ТЦ GLOBUS.