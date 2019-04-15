Обновление ассортимента и мега распродажа в Фокстрот

В связи с обновлением ассортимента популярный ритейлер запускает массовую распродажу бытовой техники и электроники со скидками до 50 %.

Акция Мега Sale собрала самые выгодные предложения и действует с 11 по 21 апреля во всех магазинах розничной сети и в интернет-магазине Фокстрот. Среди специальных предложений каждый покупатель сможет найти то, что ему необходимо: от современных смартфонов, ноутбуков и телевизоров до мелких аксессуаров и полезных товаров для дома, которые можно приобрести со значительными скидками.

Хитами продаж в Фокстрот ожидаются популярные модели смартфонов, LCD телевизоров, холодильников, другой крупной и мелкой бытовой техники и электроники. Поэтому если покупатель задумывался о покупке новой техники или современного гаджета, да так, чтобы хорошо сэкономить, то дисконт-шопинг в Фокстрот – отличный повод реализовать задуманное.

Более того, это возможность не только позволить себе купить то, что давно хотелось, но и поднакопить бонусы для следующей выгодной покупки в Фокс-клубе.

– Бренд Фокстрот слышит ожидания покупателя и реагирует на ассортиментные тенденции рынка, поэтому мы регулярно обновляем линейку товаров. И мега распродажа в сети – один из действенных инструментов удовлетворить потребительские ожидания, предоставить покупателю возможность приобрести необходимые товары со скидкой, а также, в связи с обновлением, представить товарные новинки, – прокомментировал Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети Фокстрот.

В сети Фокстрот добавляют, что весь ассортимент товаров, участвующих в распродаже, представлен в розничных магазинах сети Фокстрот. Тут можно найти холодильник GORENJE NRK 621 PS4 на 2 100 грн дешевле предыдущей цены, телевизор SAMSUNG UE40NU7100UXUA со скидкой в 1300 грн. А ноутбук LENOVO Legion Y530-15ICH в дни распродажи будет дешевле на 4 270 грн!

Справка. Торговая сеть Фокстрот – одна из крупнейших в Украине розничных сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. Бренд Фокстрот развивается как омниканальний (офлайн и онлайн торговля) и в 2019 году отмечает 25 лет работы в Украине.

По состоянию на начало 2019 года насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тис. м кв. в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27,8 млн человек. Развивается интернет-магазин foxtrot.com.ua, трафик посещения которого достигает 8 млн пользователей в месяц. Действует программа лояльности «Фокс Клуб», количество участников которой на начало 2019-го превысило 8,2 млн.

Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает бренды Фокстрот, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководители ГК ФОКСТРОТ – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.