Геннадий Выходцев: веселый формат эко-образования - находка студентов университета Шевченко

Эко-вечеринка «Зеленый институт 2.0» Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченка прошла при поддержке ГК Фокстрот и его социального проекта «Зеленый офис».

15 апреля состоялась уже вторая в текущем учебном году эко-вечеринка, организованная активистами студенческого эколого-волонтерского движения "Зеленый институт журналистики" КНУ им. Тараса Шевченко.

Главным партнером традиционно выступила Группа компаний «ФОКСТРОТ», которая 10 лет развивает собственный социальный проект «Зеленый офис» и 9 лет поддерживает студентов-активистов «Зеленого института» журналистики. Генеральный директор ГК Фокстрот Геннадий Выходцев верит в искренность формата эко-образования в Институте журналистики:

- Спасибо студентам и преподавателям Института журналистики за создание собственного формата веселой вечеринки об экологических правила жизни. Наше партнерство украшает не только наши бренды, но и облегчает давление человека на окружающую среду.

На «эко-вечеринке 2.0» участники отдохнули в атмосфере положительных эмоций, теплого общения с эко-единомышленниками под хорошую музыку. Во время праздника студенты делали фотосессию с ростовыми куклами, размещая в соцсетях свой вариант ответа на вопрос: «Ты за кого: бойкую эко-птичку или мудрого Фокстера?» с последующим розыгрышем подарков от партнеров. Не менее весело студенты провели эко-замеры собранной макулатуры на кафедрах института, а затем представителей тройки самых активных кафедр пригласили на награждение. Скидки на отдых от Первого туристического центра получили методисты кафедр стилистики и языка, рекламы и связей с общественностью.

Как на настоящей эко-пати не обошлось без экологических вкусностей: студенты попробовали «правильную» пищу от кафе Hack cafe и кафе-магазина «bez CAXAPA». Также бренд "Садочок" угощал гостей и победителей конкурсов, в промежутках между которыми все гости и участники мероприятия подбирали косметические средства от Sabo shampoo и Boutique Sapo.

Вечеринка была бесплатной и открытой для всех желающих приобщиться к помощи в решении важной социальной проблеме. А все средства по продажам студенты "Зеленого института» и партнеры передадут детям из реабилитационного центра "Ковчег" под Киевом и ВГБФ "Родительская забота". Ведь главным месседжем мероприятия была поддержка друг друга и создание опыта сознательного потребления!

Справка: 9 лет корпоративную культуру Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко формирует экологический студенческий проект "Зеленый институт». Он зародился на практических занятиях по предмету "Организация работы пресс-службы" как мастерская по профессионализации образования и достиг заметного масштаба: 18 ивентов организовали студенты с целью имиджевания своего заведения, 70 месседжей и публикаций о проекте было распространено в СМИ, на собственных и партнерских сайтах, в соцсетях.

За это время преподаватели и студенты передали на переработку 5,5 тонн макулатуры, а вырученные средства отдали 5 социальным учреждениям Киева и Киевской области, присоединились к обустройству быта студентов университета Шевченко - бойцов АТО в Луганской области.

В 2018 году студенты впервые провели эко-вечеринку, к участию в ней студенты-пиарщики Зеленого Института привлекли спикеров от 3 лидеров эко-движения Украины: Украина без мусора, Let's do it Ukraine, Ozero. Также укрепили дружбу с ГК «Фокстрот», и посотрудничали с 5 коммерческими партнерами: «Green Elvis», «Zelena», «Ooh-la», «Бутерброд-Sumasbrod».

ГК «ФОКСТРОТ» с 2006 года является подписантом Глобального Договора ООН и участником инициированной OOН программы «Go Green», призывающей объединять усилия всех секторов общества для трансформации Украины в государство с высоким уровнем экологического сознания. Корпоративная программа «Зеленый офис» работает в ГКФ с 2009 года. За 10 лет в ГК Фокстрот проведено 34 зеленые акции, на утилизацию передано более 80 тонн макулатуры, 50 мешков пластиковых крышечек и около 100 кг батареек. ГК «Фокстрот» является социальным партнером Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко в реализации студентами собственной студенческой программы «Зеленый институт журналистики»

Группа компаний Фокстрот развивает бренды Фокстрот. Техника для дома, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники) и «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью). Руководителями Группы компаний ФОКСТРОТ является Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.