Фокстрот в обновлённом формате откроется в Кривом Роге

Мультиканальный ритейлер бытовой техники и электроники продолжает процесс реформата существующих магазинов сети Фокстрот, уделяя внимание реализации новых идей и ценностей.

19-21 апреля обновлённый Фокстрот заработает в г. Кривой Рог по ул. Ватутина, 39. Общая площадь супермаркета составляет 818,9 м2, торговая – 598 м2. По этому случаю для жителей и гостей города состоится праздник с разнообразными конкурсами и розыгрышами подарков.

Покупатели смогут воспользоваться специальными предложениями по покупке акционной техники со скидкой до 30 % и посостязаться за звание владельца самого крупного по сумме и самого длинного по количеству позиций чека. Обладателя чека с наибольшим количеством позиций ожидает в подарок смартфон SAMSUNG SM-A505F Galaxy A50 4/64 Duos. А вот счастливчик с наибольшей по сумме покупкой выиграет LCD телевизор 37-42" SAMSUNG UE40NU7120UXUA.

Также в дни открытия среди покупателей Фокстрот будет проводится беспроигрышная мгновенная акция. Для участия в ней необходимо совершить покупку на сумму не менее 999 гривен и вытянуть гарантированный подарок, среди которых – колонки, сковородки, сертификаты на 200 бонусов и купон со скидкой 20 % на любую посуду.

– Согласно стратегии развития сети Фокстрот мы продолжаем рестайлинг уже функционирующих торговых точек и планируем открытие новых супермаркетов, – комментирует Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети Фокстрот. – В процессе обновления для нас важно сохранить идентичность бренда, которому в этом году исполняется 25 лет. И при этом, модернизировать ключевые бизнес-процессы, реализовать новые цели, идеи и форматы, и, как итог, – усовершенствовать уровень покупательского сервиса.

CEO Фокстрот также добавил, что улучшенный магазин Фокстрот в Кривом Роге совмещает в себе широкий ассортимент новинок, топовых моделей техники и электроники и продолжает развивать ключевые ценности магазинов сети. Для обслуживания и комфорта покупателей в магазине оборудованы кассовая зона и зоны сервиса с возможностями предоставления услуг Пикап, экстра-сервиса и покупки техники в кредит. В новом формате представлена диджитал-зона, полки со смартфонами, товарные ряды со встроенной бытовой техникой, телевизорами и популярными девайсами.

Напомним, в октябре 2018 года для жителей Кривого Рога состоялось открытие обновленного магазина на бул. Вечерний, 31. В 2019 году «первой ласточкой» среди реформатов стало открытие в марте обновлённого супермаркета в Кропивницком.

Справка. Торговая сеть Фокстрот – одна из крупнейших в Украине розничных сетей по количеству магазинов и объемам продаж электроники и бытовой техники. Бренд Фокстрот развивается как омниканальний (офлайн и онлайн торговля) и в 2019 году отмечает 25 лет работы в Украине.

По состоянию на начало 2019 года насчитывает 162 магазина общей торговой площадью 153 тис. м кв. в 90 областных и районных центрах Украины. Посещаемость магазинов в 2018 году составила 27,8 млн человек. Развивается интернет-магазин foxtrot.com.ua, трафик посещения которого достигает 8 млн пользователей в месяц. Действует программа лояльности «Фокс Клуб», количество участников которой на начало 2019-го превысило 8,2 млн.

Группа компаний «ФОКСТРОТ» развивает бренды Фокстрот, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда» (часовой ритейл), а также DEPO't Center и Fantasy Town (управление недвижимостью в ГК ФОКСТРОТ). Руководители ГК ФОКСТРОТ – Валерий Маковецкий и Геннадий Выходцев.

Детальные условия относительно анонсированных акций узнавайте в вышеупомянутом магазине «Фокстрот» или на сайте www.foxtrot.com.ua.