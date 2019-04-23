Владимир-Волынская птицефабрика начинает строительство цеха переработки «Эпикур»

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» начинает строительство нового цеха переработки «Эпикур», который позволит предприятию увеличить производство курятины в два раза.

«Эпикур» — это принципиально новый по качеству продукт, который за год своего существования совершил настоящий прорыв на рынке курятины Украины. Развитие этого бренда натуральной курятины имеет стратегическое значение в деятельности птицефабрики, поскольку спрос в торговых сетях на новую продукцию Эпикур растет на 40% ежемесячно.

Строительство цеха позволит удовлетворить существующие потребности рынка Украины и подготовиться к экспорту курятины в Европу. Стоимость проекта, на участке площадью 12,96 га за границами населенных пунктов, оценивается в 38 млн €.

Проект предусматривает строительство цеха переработки мощностью 13500 бройлеров в час, и более 50 технологических и вспомогательных зданий и сооружений. Кроме того, особенностью проекта является автоматизация производственных процессов убойного цеха, оснащение современным оборудованием от европейских производителей и надежная система эко-безопасности объекта за счет вторичной переработки производственных отходов и наличии очистных сооружений.

Строительство нового убойного цеха «Эпикур» планируют завершить за 1,5 - 2 года, что позволит Владимир-Волынской птицефабрике получить «еврономер» для экспорта в страны ЕС и выйти на новый уровень развития.

«Эпикур — революция рынка курятины Украины. Это принципиально новый формат производства и качество куриного мяса, выращенного без антибиотиков. Продукт, которому мы доверяем сами, потому что он создан для здоровой и полноценной жизни. Сегодня Эпикур это уже больше чем просто бренд натуральной и вкусной курицы — это новые стандарты, ценности и культура ведения бизнеса », — говорит Алина Сыч, генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика».

Информационная справка:

ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — современное украинско-голландское предприятие, которое входит в 3-ку лидеров национального рынка курятины. По результатам 2017 доля птицефабрики по объему производства составляла около 6%.

Инфраструктура птицефабрики входят 100 птичников, расположенных на 11 площадках по выращиванию птицы, собственный убойный цех и комбикормовый завод мощностью производства 50 т сырья в час, около 4 га земли для выращивания кукурузы, сои, пшеницы и рапса.

Отсутствие антибиотиков и других вредных примесей на всех этапах производства подтверждают анализы в государственных профильных лабораториях на 10-й, 20-й, 30-й и 42-й день выращивания курицы, и дополнительные лабораторные исследования курятины перед упаковкой.

Команда Эпикур — это более 1200 специалистов в 7 областных филиалах: во Владимире-Волынском, Львове, Киеве, Виннице, Житомире, Харькове и Одессе. Бренд Эпикур входит в состав ГК OPENMIND. Основатель и СЕО ГК OPENMIND — Алексей Коваленко.

Генеральный директор ЧАО «Владимир-Волынская птицефабрика» — Алина Сыч.