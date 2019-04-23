Марафон ТСН в День выборов и спецвыпуск о дебатах на «1+1» стали самыми рейтинговыми телепродуктами весны

Спецвыпуск ТСН, посвященный дебатам на НСК «Олимпийский», и 7-часовой марафон «Выбор страны» прошли с рекордными показателями телесмотрения и вместе с последним выпуском ток-шоу «Право на владу» возглавили ТОП самых рейтинговых продуктов весны.

В день дебатов кандидатов на пост Президента, 19 апреля, ТСН изменила время и формат программы, пригласив в студию экспертов, которые в прямом эфире анализировали выступления Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Программа стала самым рейтинговым телепродуктом дня, а также вошла в тройку самых популярных телепродуктов весны. По аудитории 18-54 (Украина) ее рейтинг составил 8.4%, доля 25.9%, среди зрителей 18-54 (50К+) рейтинг составил 8.0%, доля - 25.4%, по широкой аудитории 18+ (Украина) рейтинг – 9.0%, доля – 22.0%. Больше всего аудитории смотрело дебаты именно на канале «1+1». На YouTube-канале спецвыпуск, посвященный дебатам, посмотрели более 1,5 млн раз, а на странице ТСН в Facebook – более полумиллиона просмотров. Кроме того, сайт ТСН.ua адаптировал его для украинцев с нарушениями слуха и транслировал в интернете жестовым языком.

В день второго тура президентских выборов, 21 апреля, ТСН провела 7-часовой марафон «Выбор страны» и представила результаты собственного экзит-пола. Спецвыпуск, который начался в 19.30, стал самой популярной программой дня на украинском телевидении, программа также вошла в ТОП-3 самых рейтинговых весенних продуктов. По аудитории 18-54 (Украина) выпуск собрал рейтинг 7.2% и долю 21.5%, по аудитории 18-54 (50К+) рейтинг составил 7.3%, доля – 21.6%, среди аудитории 18+ (Украина) рейтинг составил 7.6%, доля – 18.2%. Общий охват всех выпусков ТСН 21 апреля составил более 11 млн зрителей (4+), что существенно превышает охват конкурентов в этот день. В интернете на YouTube-канале ТСН меньше чем за половину суток выпуск собрал почти полмиллиона просмотров, а трансляция на Facebook – более полумиллиона.

Напомним, 7-часовой марафон «Выбор страны» одновременно вели пятеро ведущих с выездных студий под открытым небом: Алла Мазур - на Майдані Незалежності, Лидия Таран – у Центризбиркома, Наталья Мосейчук - на крыше столичного небоскреба «Гуливер», а Маричка Падалко и Святослав Гринчук сообщали последние новости из родных городов кандидатов – Винницы и Кривого Рога соответственно. В 20.00 ТСН представила результаты собственного экзит-пола, который по заказу канала «1+1» провели Kantar TNS и Info Sapiens. Согласно ему, во втором туре выборов Президента Украины 72,8% отдали свой голос Владимиру Зеленскому, за Петра Порошенко проголосовали 27,2% опрошенных.

Показатели рассчитаны на основе предварительных данных. Данные исследования ТВ аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс. Данные предоставлены телеканалом 1+1. Показатели рассчитаны для целевых аудиторий: 4+ (Украина), 18+ (Украина) и 18-54 (Украина / 50К +). Подробнее о показателях и определенихя целевых аудиторий в глоссарии ИТК http://tampanel.com.ua/about/glossary/