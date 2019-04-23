Журнал Новое время и движение Здійсни мрію представили спецвыпуск «Мечты ради жизни»

Накануне Всемирного дня желаний #WorldWishDay в продажу поступил коллекционный выпуск журнала Новое время №14 - "Мрії заради життя". Достижения, изобретения, счастье и будущее начинается с мечты. Она исцеляет, помогает преодолевать жизненные испытания, раскрывает таланты. Современный мир требует мечтателей!

Эксперт этого издания - благотворительный проект Фонда «Ти не один» Здійсни мрію.

На обложке номера вы увидите рисунки детских мечтаний, собранные со всей Украины в туре #моядитячамрія, символически расположены в форме туннеля, ведущего к свету.

В этом выпуске читайте о единственном в стране исследовании детских мечтаний, а также практические рекомендации психологов и учителей, чтобы научиться мечтать, не ограничивая себя. Джамала и Monatik поделились своими историями и советами, как вдохновиться и достигать больших целей.

Специалисты, бизнесмены, волонтеры, подростки рассказали, почему важно мечтать без границ и почему мечты стали частью образования в успешных странах, как каждый из нас может стать волшебником, а также о чем мечтают дети сегодня. Фантазии детей поражают: перевоплощение в принцессу, встреча с настоящим драконом, подъем на большую гору, создание игры для телефонов, поездка на супермобили и другие.

Известный семейный и детский психолог Светлана Ройз написала колонку о современных детей и причинах, почему они такие, и как они мечтают, почему важно родителям с ними больше общаться, обсуждать.

Психолог Владимир Миколенко рассказал, почему детей нельзя критиковать, почему нельзя сравнивать успехи с другими детьми, как разрешить мечте сформироваться в большую цель!

Кураторы проекта и телеведущие 1+1 media Лидия Таран и Александра Лобода поделились историями исполнения детских мечтаний, которые придают сил и энергии бороться со стрессами и болезнями.

Спецвыпуск «Мрії заради життя» распространяется с основным номером журнала Новое время, который поступил в продажу 18 апреля. Меценатом выпуска стал Альфа Банк Украина. А презентация номера состоится 24 апреля в СЕО club