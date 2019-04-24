Социальная акция агентства Тошонадо: в День Земли в центре Киева высадили полсотни деревьев

Киеве высаживали деревья в рамках Дня Земли

К инициативе маркетингового агентства ToShoNado присоединились украинские компании, а звездным участником акции ко Дню Земли стал Василий Вирастюк

В пятницу, 19 апреля на киевском бульваре Тараса Шевченко посадили полсотни тополей италика. Эко-акция была приурочена ко Дню Земли, а организатором инициативы выступило маркетинговое агентство ToShoNado совместно с порталами «Комментарии» и МаркерУА.

Партнерами акции выступили компании - лидеры в своих отраслях Meest Express, Colgate-Palmolive, Юрія-Фарм, телеканал ICTV, а звездным участником мероприятия стал самый сильный человек на планете Василий Вирастюк, недавно исполнивший главную роль в фильме «Приключения S Николая». Актер и богатырь подал личный пример, посадив первое дерево.

Следует отметить, что высаживание деревьев оказалось крайне позитивным мероприятием: сотрудники компаний получили возможность совместно провести время в нерабочей обстановке и буквально излучали хорошее настроение. Эко-активисты также охотно общались со СМИ, делясь мыслями и заряжая своей мотивацией.

По заявлению директора маркетингового агентства Тошонадо Ольги Хорошаевой, проект День Земли призван пропагандировать защиту окружающей среды, правильное и разумное использование природных ресурсов.

«Любые изменения в стране начинаются с каждого из нас, а не с ожиданий, что кто-то все сделает за нас», - добавила Ольга Хорошаева.

Начальник отдела HR & Admin кластера Украина и Беларусь компании Colgate-Palmolive Наталья Софийчук отметила: «Одной из частей философии нашей компании является забота. Мы заботимся о своих сотрудниках, окружающей среде и нашем влиянии на нее.»

«Можно поддерживать много проектов, но мы решили поддержать, в первую очередь, проекты в Украине. Поэтому мы пришли на эту акцию», - рассказала представительница MeestExpress и добавила, что у компании есть собственный проект «Зеленая логистика», который также будет направлен на защиту окружающей среды, в том числе в украинской части Карпат.

«Участвуя в акции, мы как социально ответственная компания, хотели в очередной раз подкрепить наши корпоративные ценности и философию практическими действиями. Мы живем в городе, где количество транспорта в ближайшем будущем превысит количество жителей. Поэтому особенно важно заботиться о природе вокруг! Каждый из нас может этому способствовать - стоит просто не бросать мусор, беречь зеленые насаждения вокруг и делать то, что в твоих силах!» - поделилась мыслями Юлия Бортняк, специалист по развитию HR бренда и корпоративной культуры, Фармацевтическая Корпорация «ЮРіЯ-ФАРМ».

Режиссер короткометражного фэнтези «Дух Леса» Максим Дончик-младший отметил: «По большему счету, мы природу не волнуем. Проводя подобные мероприятия, мы делаем услугу, прежде всего, себе. Природа проживет и без нас. Пытаясь очистить воздух в Киеве или в любом другом городе, мы делаем лучше в первую очередь себе».

Дончик-младший также напомнил о том, какую ценность представляет бульвар Тараса Шевченка для истории Киева: «В начале ХІХ века бульвар назывался Бибиковским и первые тополи на нем были посажены еще в 1830 году при императоре Николае І».

Василий Вирастюк обратил внимание, что хорошие вещи не делаются на показ широкой публике: «В большинстве случаев подобные акции не замечают. Но, без сомнения, для общества это полезно. А тем, кто собрался сегодня, к тому же интересно и весело».

После того, как деревья были посажены, участников ожидал фуршет под открытым небом и занимательные конкурсы. Особым интересом собравшихся пользовалась инсталляция карты Украины, которую они выкладывали сами из отдельных компонентов.

Напомним, День Земли - название, используемое по отношению к различным мероприятиям, проводящимся весной и призванным побудить людей быть внимательнее к хрупкой и уязвимой окружающей среде на планете Земля. Существуют два основных периода проведения Дня Земли: в марте (ближе к весеннему равноденствию) и 22 апреля. Кроме того, в настоящее время многие рядовые участники и инициативные группы планируют и проводят ряд мероприятий ко Дню Земли ближе к моменту летнего солнцестояния, чтобы максимально использовать теплую погоду и свободное время людей.