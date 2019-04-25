Энергоэффективные инверторные кондиционеры - хит сезона 2019

Летний зной, суровая зима, сырость осенью… Хотим комфортный микроклимат в любое время года? С решением этих проблем легко справляются кондиционеры, сплит-системы. В наше время кондиционер - это уже не роскошь, а способ создать подходящий температурный режим в доме, квартире, офисе.

Но как определится с выбором: инверторный кондиционер или обычный?

Понимание основных принципов работы и внутреннего устройства моделей поможет принять правильное решение при выборе системы кондиционирования.

Что такое кондиционер инверторного типа?

Сплит система инверторного типа оснащена компрессором, который работает в постоянном режиме (с лат. inverto – переворачиваю, изменяю). Достигая заданной температуры, сбавляет обороты вращения двигателя. Охладив воздух до нужного градуса, компрессор продолжает свою работу, поддерживая температуру на нужном уровне.

Что это дает потребителю? При желании владелец данного прибора может изменять интенсивность охлаждения или нагрева воздуха в помещении.

Как работает инверторный кондиционер?

Частота вращения двигателя изменяется плавно, без рывков благодаря многоступенчатому регулированию. Это положительно влияет на внутренний износ деталей. Основной принцип работы – максимальное увеличение скорости работы двигателя. Работая по такой системе, аппарат за короткое время охлаждает или нагревает помещение.

Инверторный кондиционер – отличие от обычного

По внешнему виду практически не отличаются.

Эффективность инверторного кондиционера подтверждается сроком службы, который на 25 – 30% выше, чем в не инверторных моделях.

После включения в работу и выполнения основной функции – доведения до нужной температуры, можно заметить, что:

инвертор – не отключает компрессор полностью, а просто снижает его мощность.

Датчик или «умный микропроцессор», установленный внутри оборудования, продолжает сравнение температур, самостоятельно подбирая мощность и скорость работы компрессора.

классический – циклично отключает и включает компрессор.

После того, как температура поднимется или опустится на несколько градусов, датчик сработает и включит компрессор в работу на полную мощность. При этом создается высокий уровень шума. В таком устройстве нет возможности автоматически поддерживать температуру. Как следствие – высокий расход электроэнергии.

Инверторный кондиционер – преимущества:

Стабильная работа 24 часа в сутки. Минимальный расход электроэнергии. Постоянная работа компрессора с умеренной нагрузкой способствует меньшему износу деталей. Широкий диапазон температур, как на нагрев, так и на охлаждение. Практически бесшумный, особенно в ночное время. Быстрый выход на установленные параметры температуры воздуха. Поддерживаются точные показатели заданных температур.

Поэтому с позиции создания подходящего микроклимата в помещения, кондиционеры нового типа однозначно выигрывают у классики.

Спрос на инверторы постоянно растет, а в 2019 году они стали трендом или новым словом в климатическом оборудовании. Приобретая модели типа inverter, получаете не только экономичный расход электроэнергии, но и систему с отличным функционалом.

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