Издательство #книголав подготовило 15 новинок на «Книжковий Арсенал»

В конце мая состоится IX Международный фестиваль «Книжковий Арсенал», к которому издательство #книголав подготовило 15 новинок. Ожидаются книги в трех направлениях: нон-фикшн, детская и художественная литература.

«Книжковий Арсенал – почти единственное событие в Украине, которое собирает такое огромное количество ценителей качественной литературы и тех, кто только старается присоединиться к ним. Для нас стало доброй традицией готовить самые ожидаемые новинки к этому мероприятию, ведь именно они вдохновляют создавать и представлять те издания, которые станут знаковыми для наших читателей», – рассказывает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

Среди новинок будут представлены издания украинских авторов, в частности, книга, которая будет менять отношение украинцев к процессу приготовления пищи «Зваблення іжею. 70 рецептів, які захочеться готувати» от кулинарного эксперта Евгения Клопотенка и потрясающие истории четырех украинок в Париже «Добрі новини з Аральського моря» от популярной писательницы Ирэны Карпы.

Сразу две новинки для детей, которые упростили процесс воспитания для тысяч родителей по всему миру: «Як я дорослішаю. Посібник для хлопців» и «Як я дорослішаю. Посібник для дівчат» появятся на украинском и объяснят процессы взросления. Кроме того, к украинскому переводу присоединились научные консультантки по сексуальному воспитанию и гинекологии Юлия Ярмоленко и Наталья Силина.

По инициативе движения HeforShe в Украине появится издание об основах и принципах феминизма в современном мире от двух мужчин-ученых Майкла Кауфмана и Майкла Киммела. Новинка «Чоловіки про фемінізм» в немного юмористической форме разрушает немало мифов и стереотипов вокруг темы.

Читателей также ждет продолжение популярной книги «Казки на ніч для дівчат-бунтарок 2», первая часть которой стала безусловным бестселлером в мире и среди украинских читателей, а также переведена более чем на 40 языков.

К тому же, #книголав представит на «Книжковом Арсенале» немало и других новинок, и книг, которые уже стали любимыми для многих читателей.