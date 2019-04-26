1+1 Digital перезапускает таблоид «Дуся» в формате видеоблога

Диджитал-команда холдинга 1+1 media объявила о перезапуске таблоида «Дуся», который ранее был одним из разделов онлайн-издания «Телекритика». Теперь проект работает в формате YouTube-канала с названием «Окей, Дуся» и будет рассказывать про украинский медиабизнес в неформальной и юмористической форме.

В фокусе новосозданного YouTube-канала – индустриальные события, жизнь украинских медиаперсон и закулисье шоу-бизнеса. Лицом интернет-проекта стала блогер Ольга Жук, которая ведет программу от имени Дуси.

Монетизация влога планируется на основе партнерской программы YouTube AdSense и рекламной интеграции в контент канала.

«У нас уже существуют примеры успешного собственного веб-проекта FootballHub и мы видим потенциал в нишевых продуктах, рассчитанных на аудиторию в интернете. Наша команда увидела, что “Дусе” стало тесно на страницах “Телекритики”, поэтому мы организовали ей переезд на собственный YouTube-канал. Таким образом запуск проекта “Окей, Дуся” стал логичным продолжением нашей стратегии по созданию native digital content», - отметила диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Производство и монетизацию контента для канала «Окей, Дуся», как и других видеопроектов в рамках команды 1+1 Digital для интернета, будет осуществлять отдельный от телевизионного бизнеса веб-продакшн.

Напомним, в конце 2018 года 1+1 media объявила о ребрендинге онлайн-издания «Телекритика». С того момента ресурс обновил логотип, презентовал новый сайт и рубрики.

Ссылка на визитку проекта: https://bitly.com/2UVs3pG