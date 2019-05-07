Мультфильмы «Это – наше и это – твое» канала ПЛЮСПЛЮС приняли участие в испанском фестивале «Feria Internacional de los Pueblos»

Серия мультфильмов ПЛЮСПЛЮС «Это – наше и это – твое» вошла в программу 25 юбилейного фестиваля «Feria Internacional de los Pueblos». Праздник проходил в Испании, провинции Малага с 30 апреля по 5 мая.

«Feria de Pueblos» – это культурный фестиваль, который уже 25 лет подряд проводится в многонациональном городе Фуэнгирола. В фестивале принимают участие 35 стран мира, среди которых и Украина. У каждой страны есть свой павильон, чтобы ознакомить посетителей с национальной культурой, музыкой, танцами, традициями, кухней, произведениями народного искусства. По практике прошлых лет, за 6 дней фестиваля праздник посещают около 1,5 миллиона посетителей, в основном туристов и местных жителей.

Право представлять Украину в рамках «Feria de Pueblos» получили украинские культурные ассоциации «Артиста Дель Соль» и «Просвита». Которые включили познавательные мультфильмы «Это – наше и это – твое» к украинскому медиа блоку программы. Проект рассказывает о достижениях, которыми гордится вся страна: самый большой в мире самолет Мрия, плодородные земли, изобретение керосиновой лампы, крупнейшие запасы соли и изготовление рамочного улья.

«Команда ПЛЮСПЛЮС гордится, что серия мультфильмов «Это – наше и это – твое» является не только качественным анимационным продуктом, но и имеет культурную ценность. Мультфильмы были переведены на испанский язык, что автоматически увеличивает аудиторию просмотра и поможет диаспоре популяризировать Украину и представить наши достижения на международном уровне», – отметила Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала ПЛЮСПЛЮС.