Подарок ко дню танца - венский вальс «с ноля»

Ко Всемирному дню танца на личном ютюб-канале Геннадия Выходцева появилось видео партнерского венского вальса, который разучили и исполнили сотрудники Группы компаний Фокстрот, а также другие партнеры юбилейного танцевального фестиваля «Парад надежд 2019».

Успешные люди, которые состоялись в профессии, сотрудники брендов Фокстрот, Секунда, Зеркало недели, информационного агентства УНИАН, Первого Туристического Центра разучили «с ноля» и станцевали настоящий венский вальс перед публикой масштабного танцевального фестиваля - XXX Парада Надежд, который состоялся в марте этого года. В течение месяца, каждый участник этого танцевального подарка приходил после работы в спортивный зал - разучивая элементы движения и композицию венского вальса.

Валентина Федорчук, неизменный организатор действа, заслуженный тренер Украины, рассказала, что уже не первый год существует традиция, когда Парада надежд становится площадкой для первого выступления маленьких спортсменов категории «Бейби», а зрители их поддерживают. «В юбилейный Парад мы не изменили нашей традиции, но сегодня перед зрителями на трибунах станцевали взрослые «начинающие», которые впервые стали в пары на венский вальс. Они приходили после работы и трудились, чтобы сделать подарок 30-му «Параду надежд». Спасибо вам, партнёры! - сказала, анонсируя партнёрский венский вальс, Валентина Федорчук.

По мнению Геннадия Выходцева, генерального директора ГК «Фокстрот» и генерального партнера «Парада надежд», выход партнеров на паркет - это пример командной работы представителей различных компаний. «Я знаю лично некоторых коллег, которые танцевали венский вальс, и поражен результатом. Вы – молодцы! Видно не только концентрацию, собранность, но и удовольствие, которое вы получаете от танца, - сказал генеральный директор Геннадий Выходцев. - Надеюсь, что команда партнеров Парада надежд будет пополняться единомышленниками».

Посмотрите видео, отвлекитесь от обыденности, окунитесь на минутку в волшебный мир танца. Удивитесь фрагментам записи репетиций и самого венского вальса в исполнении партнеров турнира.

Справка: 9 марта 2019 года в Киеве состоялся ХХХ юбилейный фестиваль по спортивным танцам «Парад надежд 2019», участие в котором приняли спортсмены из 7 стран мира, 157 спортивных клубов, чье выступление оценивала команда рефери из 72 стран мира, было разыграно 300 медалей.

Партнерами турнира выступили 25 отечественных и коммерческих брендов, организаций. Среди них: Группа компаний «Фокстрот» и лично Геннадий Выходцев, ТМ Секунда, Oriflamе, фабрика детских игрушек «Гулливер Украина», Украинская ассоциация прямых продаж, Первый туристический центр, отель Radisson Blu Podil. Промо-партнером мероприятия является PR-агентство BeMyMedia.

Информационную поддержку «Парада надежд» предоставили Генеральный медиа-партнер «UA: Общественное» и специальный медиа-партнер телеканал «ZIK», интернет-портал «Обозреватель», всеукраинская газета «Зеркало Недели - Украина», информационное агентство «Интерфакс-Украина» и всеукраинская газета «День». Также, информационно фестиваль поддержали онлайн издание для активных людей: «Рубрика», блог-журнал Украины об интересных людях и событиях «Lucky Ukraine», lifestyle-издание и интернет-портал «Glory», модный онлайн журнал «VTrendi», всеукраинский информационно-развлекательный портал «Tut.ua», портал о шоу-бизнесе и культурную жизнь «Eurostar», издание о кинематографе «Cut Insight», портал «Studio of my dreams» и «My Kiev.com».