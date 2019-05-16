Детский анимационный телеканал ПЛЮСПЛЮС представил обновленный сайт на основе результатов проведенных юзер-тестов с детьми. Разработку осуществляла команда 1+1 Digital, которая построила редизайн с фокусом на визуальный контент.

Новый сайт - адаптивный, и позволяет просматривать контент на любых устройствах. Отныне в редизайне преобладает визуальная информация. На главной странице представлены герои любимых мультфильмов, кликая на них ребенок переходит на отдельную страницу мультфильма для его дальнейшего просмотра, а также получает возможность участия в интересной флэш-игре. Для любознательных описание мультика добавлено в конце. Текстовые блоки интегрированы в ховеры (разного рода эффекты в веб-дизайне). Отдельно для родителей на странице каждого мультфильма предусмотрен блок с навигацией, которая будет напоминать им о времени, когда необходимо включать телевизор.

«Предлагая нашему зрителю вариативную и интересную программу, мы каждый сезон обновляем контентную сетку телеканала ПЛЮСПЛЮС, наполняя ее качественной мировой и собственной анимационной продукцией. Вместе с тем, наша команда заботится о том, чтобы этот контент был так же удобный и доступный для просмотра его как по телевизору, так и в сети. Обновление сайта сможет максимально обеспечить реализацию данной задачи. Верю, что его оценят и дети, как наши главные пользователи, и родители», - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер телеканала ПЛЮСПЛЮС.

На сайте присутствуют такие разделы, как: мультфильмы, телепрограмма, игры, копилка и онлайн. Раздел «Мультфильмы» позволяет просмотреть всю информацию о анимационных продуктах, которые транслируют на телеканале ПЛЮСПЛЮС, а раздел «Телепрограмма» демонстрирует их актуальное расписание показа. В разделе «Играй» собраны тематические игры, которые будут пополняться правообладателями мультфильмов. Также на сайте есть раздел «Копилка», главная задача которого предоставить пользователю возможность приобрести брендированную продукцию телеканала. Среди нее книги-конструкторы «Моя творческая энциклопедия» и наборы для экспериментов «Мир ждет открытия». С помощью раздела «Онлайн» все желающие смогут просматривать контент канала на платформе 1+1 video, которая параллельно будет транслировать то, что показывают в телевизионном эфире. Кроме того, переход на 1+1 video предоставит доступ к библиотеке контента, среди которых представлены полные выпуски мультфильмов.

«Работа над обновлением сайта ПЛЮСПЛЮС вышла для нашей команды интересным кейсом. Учитывая специфику анимации и дизайна каждого продукта мы не могли создать однотипную страницу для всех мультфильмов. Поскольку непосредственно дети пользуются интернетом в основном с помощью гаджетов, адаптивность обновленного сайта и его отображение на любых устройствах стали для нас ключевой задачей. Добавляя к этому результаты работы с юзер-тестами, мы разработали сайт, который обеспечит для зрителя удобный доступ к контенту сайта ПЛЮСПЛЮС и, главное, будет вызывать желание взаимодействовать с ним», – отметила диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.