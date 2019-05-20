В издательстве #книголав вышла книга Евгения Клопотенко

Книга, которая меняет представление о процессе приготовления пищи, «Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати», появилась в наличии. Издательство #книголав и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко презентовали издание вместе с друзьями в ТЦ GLOBUS 2 в новом пространстве NEW WORK LABS GLOBUS.

Книга «Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати» рассказывает, как важно экспериментировать с едой. Автор доказывает, что создавать кулинарные шедевры с обычными продуктами – это просто. Своими фуд-секретами Евгений поделился с гостями презентации, вдохновил сочетать вкусы и не бояться менять свои кулинарные привычки.

«Достаточно долгое время я мечтала о том, чтобы в Украине появилась кулинарная книга, которая будет содержать не просто сборник рецептов, а менять подход к приготовлению пищи. Размышляя над авторами, случайно наткнулась на Женю, написала ему в Facebook и оказалось, что Евгений именно мечтал о книге. Мы сразу начали работу и результат действительно оправдал ожидания», – рассказывает Светлана Павелецкая, соучредитель издательства #книголав.

«С издательством #книголав нас действительно связала судьба. Во-первых, проект с Евгением Клопотенко родился в 2016 году, когда и был создан #книголав. Во-вторых, когда мы были в поиске издательства, именно тогда и познакомились с #книголав. Наши две команды объединяет так много общих вещей, среди которых главное – это цель создать уникальный продукт. Поэтому считаю, что нам это удалось», – отмечает Александра Фидчевич, куратор проекта и директор Евгения Клопотенко.

Напомним, в книгу вошло 70 эксклюзивных рецептов, разделенных на семь разделов: завтраки, закуски и салаты, первые блюда, вторые блюда, блюда для детей, сладкие блюда, варенье. Полезным дополнением стали «перекрестные рецепты» – из рецептов, вошедших в издание, кулинар выбрал и разработал специально готовые варианты блюд для особых обедов и ужинов. Вступительное слово и примечания автора будут мотивировать читателей экспериментировать на кухне и создавать собственные шедевры. Партнер издания – швейцарская компания FRANKE.