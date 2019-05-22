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Телеканал «1+1» предупреждает о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал «Школа»

15:19, 22 мая 2019
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Телеканалу 1+1 стало известно, что злоумышленники выманивают персональные данные пользователей под видом псевдо-кастинга в новый сезон культового сериала «Школа». Объявления, в которых ищут актёров на главные роли и в массовые сцены, публикуют в социальных сетях.

Телеканал 1+1 официально заявляет, что не открывал кастинг на новый сезон сериала «Школа», призывает зрителей быть бдительными и не передавать персональные данные сомнительным лицам. Вся информация о кастингах в проекты 1+1 есть только в официальных социальных сетях и на сайтах канала.

Напомним, что на этой неделе сериал «Школа» выходит на телеканале 1+1 в 22:30.

https://1plus1.ua/ru/castings  

https://www.facebook.com/shkola1plus1/

https://www.instagram.com/1plus1_ua/  

https://www.instagram.com/top.school/

За дополнительной информацией обращайтесь к Пресс-службе 1+1, +38 044 490 0101. www.1plus1.ua

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