Телеканал «1+1» предупреждает о мошенниках, объявивших псевдо-кастинг в сериал «Школа»
Телеканалу 1+1 стало известно, что злоумышленники выманивают персональные данные пользователей под видом псевдо-кастинга в новый сезон культового сериала «Школа». Объявления, в которых ищут актёров на главные роли и в массовые сцены, публикуют в социальных сетях.
Телеканал 1+1 официально заявляет, что не открывал кастинг на новый сезон сериала «Школа», призывает зрителей быть бдительными и не передавать персональные данные сомнительным лицам. Вся информация о кастингах в проекты 1+1 есть только в официальных социальных сетях и на сайтах канала.
Напомним, что на этой неделе сериал «Школа» выходит на телеканале 1+1 в 22:30.
https://www.facebook.com/shkola1plus1/
https://www.instagram.com/1plus1_ua/
https://www.instagram.com/top.school/
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