Фокстрот: плюс 22%!

- Средства, уплаченные в госбюджет, поддержат социальную сферу. Они нужны педагогам, медикам, военным. За них будут созданы новые объекты инфраструктуры и тому подобное. Считаем добросовестную уплату налогов нашим вкладом в развитие5 страны. Одновременно с этим мы укрепляем наши позиции ведущего работодателя и ритейлера на отечественных рынках труда, торговли электроникой и бытовой техникой. Три года подряд мы демонстрируем серьезную динамику. Каждый год средства, которые заплатил Фокстрот в виде налогов, увеличиваются на 20-30%, - заявил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор сети Фокстрот.

- Фокстрот стал хедлайнером отечественных ритейлеров в деле добросовестной уплаты налогов, - прокомментировал динамику роста налогов председатель наблюдательного совета Фокстрот Валерий Маковецкий. – И это на рынке, где тень по отдельным группам товаров и брендов достигает 90%. Но наша общественная позиция – добросовестная уплата налогов. Кроме того, в перспективе мы надеемся получить определенную выгоду. Потому что в стране с равными условиями ведения бизнеса гарантированно развивается экономика и растет уровень платежеспособности граждан. Это приведет к нам новых покупателей и даст стимул к развитию. Опыт бренда ценою в 25 лет позволяет нам уверенно это заявлять.

- Партнерство с Фокстротом обогатило наш проект. Вместе мы расширили круг сторонников честной уплаты налогов, - говорит Дмитрий Боярчук, исполнительный директор ОО «Кейс Украина». - Ритейлер Фокстрот стал нашим информационным партнером. С помощью коммуникационных каналов торговой сети мы увеличили количество людей, интересующихся ценой государства, желающих сознательно инвестировать в государство и общество часть своих доходов и требовать отчета чиновников.

Справка или 11 фактов о Фокстрот

1. 25 лет продолжается коммерческая деятельность Фокстрот. В 2019 году Фокстрот отмечает свой первый четверть столетний юбилей.

2. Учредители бренда - Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий.

3. Бренд Фокстрот в 2018 году получил первое место в списке работодателей Украины в своей отрасли - ритейл электроники и бытовой техники. Данные предоставил ГФС.

4. В 2018 году бренд Foxtrot закрепился в общем ТОП-200 работодателей Украины. К рассмотрению принимались предприятия с наибольшим количеством наемных работников, из ранжирования исключены предприятия, финансируемые из бюджета. Государственного или местного.

5. В 2018 году магазины сети Фокстрот посетили 27 800 000 украинцев. Цифру предоставила аналитическая служба ГКФ.

6. Фокс Клуб - оригинальная и полезная программа лояльности для покупателей. В Фокс Клубе состоят 8,2 миллиона украинцев (на начало 2019 года).

7. Торговые предприятия сети Foxtrot можно найти в 90 населенных пунктах Украины.

8. Группа компаний Фокстрот и бренды, которыми она занимается под руководством председателя наблюдательного совета Валерия Маковецкого занимает 72 место в топе-100 компаний Украины, 10 – среди отечественных ритейлеров и 1 – на рынке электроники (рейтинг издательства «Экономика+».

9. Фокстрот работает в двух плоскостях - в рамках традиционных торговых площадок (оффлайн) и в виртуальном пространстве (онлайн-продажи).

10. Рыжая лисица - давний и хорошо известный символ всеукраинского ритейлера бытовой техники и электроники.

11. Деятельность Фокстрот в области охраны окружающей среды и организации эко-проектов получила награду и место в ТОП-20 лучших отечественных экологических программ. Оценивали и награждали - издательство «Картель» и издание "Власть денег".