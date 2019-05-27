Morshynska plus Pine Water - синергия естественности и инноваций

«Моршинская» приятно удивила потребителей, запустив новую категорию воды: Morshynska plus PineWater - первую «прокачанную» воду с экстрактом сосновой хвои!

Всем известно, что для поддержания гидробаланса важно употреблять достаточное количество природной воды. Однако, иногда хочется попробовать что-то новое.

«Моршинская» в очередной раз вышла за рамки привычных стереотипов и изменила представление о питье воды, сделав из обычной воды прокачанную! Ведь Morshynska plus Pine Water - не просто новая категория воды. Это новая философия гидратации.

Здоровый образ жизни и потребления - это мировой тренд. Каждому из нас действительно важно, что мы пьем. Мир выступает за естественность и качество.

Благодаря Morshynska plus Pine Water, покупатель сможет поддерживать гидробланс с помощью минеральной воды гидробаланс с помощью природной минеральной воды, усиленной мощным природным антиоксидантом – натуральным экстрактом сосновой хвои. Кроме того, продукт не содержит искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов.

«В мире растет интерес к категории полезных продуктов. Современный потребитель отдает предпочтение тем, которые содержат натуральные компоненты, витамины, протеины и прочее. Чтобы удовлетворить все вкусы украинцев, «Моршинская» выпустила Morshynska plus Pine water – воду с природными антиоксидантами и натуральными соками ягод и фруктов, которая поддерживает гидробаланс, тонизирует и освежает», - прокомментировала Наталья Ревика, директор по маркетингу IDS Borjomi Ukraine.

Новинка Morshynska plus Pine Water в удобной алюминиевой банке объемом 0,33 л имеет 3 различные вкусы: мята, лимон-лимонник и черника-ежевика.

Ищите на полках магазинов уже этой весной и выбирайте свой любимый вкус!