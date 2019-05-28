Издательство #книголав назвало самую популярную новинку на «Книжном Арсенале»

На прошлой неделе в Киеве завершился IX Международный фестиваль «Книжный Арсенал», где издательство #книголав представило 15 новинок. Самым популярным изданием стал роман Ирэны Карпы «Добрі новини з Аральського моря», который она представила после восьмилетнего перерыва. Около 1000 украинцев пополнили новинкой свои книжные полки.

Не менее популярной стала книга, которая сейчас весьма актуальна и полезна – «Політика для початківців» британских авторов Алекса Фрита, Луи Стоуэлла и Рози Гор.

В тройку лидеров вошла книга, что меняет представление о процессе приготовления пищи «Зваблення їжею. 70 рецептів, які захочеться готувати» кулинарного эксперта Евгения Клопотенка.

Следующими в рейтинг популярности попали сразу две книги о взрослении «Як я дорослішаю. Посібник для хлопців» и «Як я дорослішаю. Посібник для дівчат». Это сборники, которые объясняют детям о физиологических изменения их организма. Книга поможет юным читателям понять довольно откровенные темы, о которых не все родители решаются говорить. Что интересно, издание для мальчиков стало более продаваемым.

Далее в ТОП-10 издательства #книголав вошла книга Майкла Кауфмана и Майкла Киммела «Чоловіки про фемінізм», которая рассказывает основы и принципы феминизма и меняет немало взглядов на уже сложившиеся стереотипы. Авторы лично представили книгу на фестивале.

Также в список самых продаваемых попала детская книга «Дивовижна наука» – это 70 экспериментов, которые можно провести дома.

Далее у посетителей «Книжного Арсенала» лидером стал нон-фикшн Дмитрия Кулебы, дипломата и постоянного представителя Украины в Совете Европы, «Війна за реальність. Як перемагати у світі фейків, правд і спільнот».

Завершают ТОП-10 издание «80 хитромудрих запитань» для любознательных детей и книги из серии «Маленькие исследователи».

Все новинки уже доступны в книжной лавке #книголав в ТЦ GLOBUS1 и по ссылке.