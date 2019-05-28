Геннадий Выходцев: заслуга наших сотрудников – Фокстрот занял место в экологическом ТОП-20 Украина

В Украине определили ТОП-20 экологических программ; известный бренд Фокстрот получил награду за экологический проект по минимизации воздействия на окружающую среду от издательского дома «Картель» (журналы «Деловая столица», «Власть денег», «Вокруг света»).

Оценивалась деятельность отечественных и зарубежных компаний, которые внедряют эко-проекты в собственной коммерческой и производственной деятельности (кроме тех, которые занимаются производством и монтажом солнечных и ветровых электростанций).

В качестве экспертов выступали читатели издательства Власть денег, которые в режиме онлайн отдавали свои голоса компаниям. По итогам голосования в ТОП-20 вошли те, кто занимался модернизацией оборудования и производственных процессов, обустраивал пространство в соответствии с понятием о биосфере, реализовывал образовательные и пиар-проекты, посвященные экологическому образу жизни.

Стильную статуэтку в номинации «Лучшая компания по мнению читателей ВД» среди 20 лучших эко-программ Украины Группа компаний Фокстрот получила за проект «Зеленый офис». Проект уже 10 лет развивается при поддержке генерального директора ГКФ Геннадия Выходцева. В 2006 году Генеральный директор Группы компаний Фокстрот подписал договор с ООН по соблюдению принципов социально ответственного бизнеса. Один из ключевых пунктов соглашения - об эко-ценностях в работе компании. Уже 10 лет офис ГКФ работает как «зеленый офис» – соблюдает режим практического эко-пользования пресной водой, электроэнергией. Среди сотрудников организована правильная утилизация использованной бумаги, пластика. Формировать будущее каждого человека и развивать бизнес с оглядкой на окружающий мир - это не только модно, но и выгодно. «Все 10 зеленых правил поведения оправдали себя - с помощью наших корпоративных эко-активистов минимизируется давление на окружающую среду, а также средства на содержание центрального офисного здания», - говорит Геннадий Выходцев.

Кроме того, ГК Фокстрот поддерживает волонтерскую программу студентов "Зеленый институт», где студенты Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко получают эко-привычки и навыки организации мероприятий на конкретных экологических и социальных проектах.

В багаже Группы компаний Фокстрот есть и другие проекты, отмеченные экспертизой "ТОПа 20 лучших эко-программ". Например, Эко-класс от сети Фокстрот или курсы по эко-маркировке для сотрудников торговых залов. По мнению Геннадия Выходцева, генерального директора ГК Фокстрот, роль ритейлера в формировании экологического мышления у продавцов и покупателей высокая.

- Такая системная эко-коммуникация позволяет расширить круг экологически ответственных коллег. Кроме того, мы формируем у людей персональную ответственность за окружающую среду. Они понимают, что каждое их действие - это "плюс" или "минус" к общему состоянию здоровья Земли, - говорит Геннадий Выходцев.

В ТОП-20 компаний Украины с высоким уровнем ответственности перед социумом и природой вошли такие титаны отечественного бизнеса, как ДТЭК Днепроэнерго, Метинвест с Азовсталью, ОАО «Запорожсталь», львовский девелопер Гринвиль, ритейлер бытовой электроники Фокстрот, Фешион-ритейл INTERTOP UKRAINE, сеть магазинов Ив Роше, пивоварни Carlsberg Ukraine, электростанция на биомассе Клиар Энерджи, бренды Л'Ореаль и Филипп Моррис, Radisson Hotel Group, Укргазбанк и тому подобное.

На церемонии награждения отличительные знаки лучшим эко-компаниям страны вручали обладательница титула "Мисс Украина - Земля 2018" Анастасия Кривохижа и ведущая программы "Факты" ICTV Оксана Гутцайт. Яркие кейсы озвучили представители 5 компаний из ТОП-20 лучших эко-программ Украины – Метинвест, ДТЭК, МХП, Интертоп, ГК Фокстрот. Пресс-секретарь ГК Фокстрот Алевтина Белецкая обогатила свое выступление видеороликами «+1 в карму» о системе эко-действий в офисах ГКФ и «3 года ЭКО-класса» об образовательной программе для школьников. Участники ЭКО-пати - почти 110 человек - получили живой опыт внедрения ответственного природопользования в отечественных реалиях.