Весенний сезон 2019 стал рекордным для телеканала «Бигуди»

Весенний сезон стал рекордным в установлении собственных рейтинговых показателей для женского развлекательного телеканала «Бигуди». Канал, что входит в состав группы 1+1 media, в течение трех месяцев достиг сразу трех значительных показателей за разными аудиториями.

В период с марта по середину мая канал показав наивысшие рейтинги в своей истории - доля телеканала за аудиторией «Вся Украина, 18-54» достигла 0,7%, а по аудитории «Женщины, 18-54» - 1%. Кроме того, по аудитории «Вся Украина, 18-54» среднесуточная продолжительность просмотра канала составляла 50 минут, а по аудитории «Женщины, 18-54» - 1 час 1 мин. Впервые для канала отметка достигла более одного часа просмотра в сутки.

«Растущая рейтинговая динамика показателей «Бигуди» доказывает нам, что эксперимент с трансляцией индийских сериалов был положительно принят зрителями. От сезона к сезону аудитория канала продолжает увеличивается, подтверждая, что при формировании программной сетки команде удается четко попасть в ее потребности», - прокомментировала Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.