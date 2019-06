Издательство #книголав получило свою первую награду Ukrainian Design: The Very Best Of 2019

Накануне выходных состоялась церемония награждения Ukrainian Design: The Very Best Of 2019. Издательство #книголав получило свою первую награду «Best Of» за дизайн обложки к книге «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа» Майкла Вулффа. Отличие издательству принесла номинация A-6 Books design and illustration.

Книга «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа» написана американским журналистом Майклом Вулффом по результатам 200 интервью. Издание содержит немало потрясающих подробностей. Обложка книжки не менее откровенная и впечатляющая. В ее основе прослеживается портрет 45-го президента США. Дизайнер обложки, Константин Марценковский, добавил к ней резких и контрастных визуальных элементов, которые делают ее яркой и привлекают внимание читателя. Что интересно, украинская обложка стала первой и единственной в мире отличительной от оригинальной, которую утвердили правообладатели. Еще ни одна страна мира, которая выдавала перевод культовой книги, не получала право использовать собственную обложку.

