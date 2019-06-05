Премьеры июня на канале ПЛЮСПЛЮС

В июне в эфире анимационного, развлекательно-познавательного телеканала ПЛЮСПЛЮС стартуют сразу две премьеры популярных зарубежных мультфильмов с качественным украинским дубляжом - сериал одной из лучших анимационных студий Disney «Микки и крутые гонки» и американский телесериал «Барби. Приключения в доме мечты», снятый компанией Mattel Television. Также в эфире покажут новые серии культового сериала «Бейблейд: Взрыв. Турбо».

«ПЛЮСПЛЮС начинает летние каникулы ярко. Сериальные новинки июня традиционно продемонстрируют отличную анимацию, которая в развлекательной форме будет транслировать детям важность базовых жизненных ценностей, которые уже с детства нужно осознавать юному зрителю », - отметила Иванна Найда, генеральный продюсер нишевых каналов 1+1 media.

Премьера мультсериала «Микки и крутые гонки» состоится 10 июня, серии будут выходить ежедневно в 19:15. Новое увлечение главных героев - гонки - подготовит для них множество невероятных приключений. Демонстрируя силу дружбы, взаимопомощи и важность быть добрыми и внимательными, главные герои примут участие в скоростных заездах на собственных болидах по всему земному шару и вместе со зрителями познакомятся с историей и культурой разных стран.

Также 10 июня стартует новый анимационный сериал «Барби. Приключения в доме мечты», который покажет приключения Барби и ее трех сестер во время совместного проживания в доме родителей. Оно же и станет причиной комических и ответственных ситуаций, научат зрителей идти к своей цели, не бояться мечтать и, несмотря ни на какие конфликты, которые могут случиться на их пути, всегда поддерживать своих друзей. График выхода серий: ежедневно в 15:30.

Показ новых эпизодов японского мультфильма «Бейблейд Взрыв. Турбо»начнется 11 июня. Серии будут выходить с понедельника по пятницу в 21:50. История станет продолжением саги о школьниках-блейдерах, что в игре соревнуются за первенство, но и в реальной жизни - за сердце выбранной девушки.