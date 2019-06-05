Украинские медиагруппы и Зеонбуд сообщили о достижении соглашения по кодированию спутника

В прошлую пятницу, 31 мая, в рамках отраслевой конференции «Дни Электронных Коммуникаций», украинские медиагруппы сообщили о достижении договоренностей с оператором эфирного цифрового телевидения ООО «Зеонбуд» относительно дальнейших шагов в процессе кодирования.

Позицию во время панельной дискуссии «Статус кодирования спутника и потенциал рынка платного телевидения» озвучили представители StarLightMediа и 1+1 media, таким образом подтверждая поддержку и готовность медиагрупп к кодированию спутникового сигнала, которое состоится 20 января 2020 года.

В частности, во время конференции медиагруппы уточнили, что проект кодирования спутникового сигнала уже находится в активной фазе. Так, первоочередным шагом станет кодирование транспортного сигнала «Зеонбуда», которое должно состояться уже в сентябре текущего года. Сейчас этот сигнал доступен на открытом спутнике Astra 4A, из которого можно получить доступ к украинским телеканалам. Трансляция телеканалов таким образом является фактическим нарушением авторских прав медиагрупп на контент, который они производят, а поэтому достижение согласия с «Зеонбудом» является важным шагом в кодировке транспортного, а впоследствии и спутникового сигналов. Такие действия ограничат неконтролируемое (в т.ч. нелегальное) распространение контента на территории Украины и позволят инициаторам и участникам процесса кодирования перейти к следующим этапам его реализации.

«Кодирование спутника уже давно введено на рынках европейских стран. Наконец и в Украине подготовка к кодированию телеканалов перешла уже в безвозвратную стадию, когда остановка проекта, в который были вложены огромные инвестиции и ресурсы, не может быть его логическим завершением. Теперь мы можем публично не только заявлять, но и реальными действиями подтверждать свои намерения. 20.01.20 − это историческая дата, которая станет очередным драйвером коренных изменений в культуре потреблении контента в Украине», − прокомментировал Ярослав Пахольчук, исполнительный директор и руководитель направления платного телевидения 1+1 media.

«Кодирование транспортного сигнала «Зеонбуда» − очень важный этап как в процессе кодирования спутникового сигнала, так и в целом для развития телевизионного рынка Украины. Это тот шаг, которого от нас ожидали наши партнеры по рынку, и мы рады сообщить им о достижениях финальных договоренностей между медиагруппами и «Зеонбудом» о кодировании транспортного сигнала уже в сентябре этого года», - говорит Юлия Трибушная, директор дивизиона Digital и PayTV группы StarLightMedia.

Для обеспечения абонентов спутника необходимым оборудованием для приема закодированного сигнала медиагруппы и индустрия отметили, что осуществили закупку сет-топ-боксов (тюнеров) в количестве 110 тыс. единиц, которые уже дистрибутируются в розничных сетях и пунктах продажи, доступных для пользователей.