1+1 media проведет 1+1 Digital Weekend 2019 в Киеве

Спустя год команда 1+1 Digital объявила о проведении второго мероприятия 1+1 Digital Weekend про создание контента, медиа и технологии, которые их меняют. Событие пройдёт 17-18 августа в Pochayna Event Hall, Киев. В этом году, кроме команды 1+1 Digital, к спикерскому пулу присоединятся другие украинские, а также зарубежные эксперты.

Два дня ивента будут разделены на 4 тематических секции, в программе которых будут включены лекции и public discussions про создание веб-сериалов и сторителлинг в коммуникации брендов: Content & Platforms – о создании, дистрибуции и монетизации контента;

Media & Technologies – про то, как технологии сегодня меняют завтрашнее информационное пространство;

Storytelling – о создании историй, которые способны менять людей, компании и рынки;

Advertising & Creative – про экономику впечатлений и то, как брендам вести коммуникацию со своей аудиторией сквозь информационный шум. «В прошлом году наш формат мероприятий про технологии и медиа получил много позитивных отзывов. Мы рады, что создали платформу для обмена опытом, поэтому решили не останавливаться и в этом году, расширив программу события приглашенными экспертами. Сегодня СМИ больше не единственные, кто создают контент. Корпоративные блоги, страницы в социальных сетях и YouTube-каналы ряда украинских компаний могут сравниться с новостными ресурсами. Уверена, что 1+1 Digital Weekend будет интересен широкому кругу специалистов, которые задействованы в создании контентных проектов для интернета», – отметила диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter