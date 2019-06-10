Открытое обращение Группы 1+1 медиа к экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Государственного агентства Украины по вопросам кино

Уважаемые члены Экспертной комиссии по вопросам распространения и демонстрации фильмов Госкино,

15 мая 2019 года коллегия Шестого апелляционного административного суда не удовлетворила апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала «Сваты».

Однако пока мы наблюдаем намеренное затягивание процесса возобновления прокатного удостоверения на сериал «Сваты», что является вполне законным шагом, который должен был произойти автоматически после решения суда. По непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу. Парадокс этой ситуации заключается в том, что мы бы не обращались к вам, если бы срок действия прокатного удостоверения на все сезоны, кроме 6-го, не истек. И мы намерены в любом случае транслировать этот сезон.

После неформальных переговоров с окружением главы Госкино Филиппа Ильенко стало очевидно, что эта ситуация будет использоваться ВО «Свобода» как платформа для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею.

Нам непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, сделанный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах. Но нам очевидно, что сейчас и продукт, и телеканал «1+1», и самое главное – экспертов – пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью – пройти в парламент.

Группа 1+1 медиа ни в коем случае не хочет влиять на экспертов и ход экспертизы, хотя не поддерживает этот популистский шаг, но хочет обратить их внимание на то, что экспертное решение должно быть объективным, беспристрастным, взвешенным, базироваться на доказательной базе, а сами эксперты не должны следовать указаниям борцов с «ветряными мельницами», которые хотят использовать их экспертизу и честное имя, чтобы заработать себе сомнительные политические баллы.