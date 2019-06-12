Группа 1+1 media возмущена отказом в возобновлении прокатного удостоверения на сериал «Сваты»

Сегодня, 12 июня, решением экспертного совета при Государственном агентстве по вопросам кино без правовых оснований было отказано в выдаче прокатного удостоверения на второй сезон сериала «Сваты», произведенный в 2008 году украинской киностудией «Киноквартал».

«Эксперты фактически отказались аргументировать свою позицию, ссылаясь на то, что они не обязаны объяснять мотивы своих решений. Мы запросили у Госкино письменные карточки экспертов с мотивами голосования – нам обещали их предоставить. Мы планируем обжаловать соответствующее решение Госкино в суде», комментирует Татьяна Смирнова, директор юридического департамента 1+1 media.

Группа 1+1 media не хотела бы думать, что глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и ВО «Свобода» используют данную ситуацию как платформу для вхождения в парламентскую кампанию, чтобы продемонстрировать таким образом якобы борьбу за национальную идею.

После решения суда мы наблюдали намеренное затягивание процесса возобновления прокатного удостоверения на сериал. По непонятным причинам сериал был отправлен на дополнительную экспертизу, хотя обновление удостоверения должно было произойти автоматически после решения суда.

Мы надеемся, что экспертная комиссия в дальнейшем при принятии решений не будет поддаваться на манипуляции, а будет действовать в рамках действующего законодательства.

Нам по-прежнему непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, сделанный в Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах. Но нам очевидно, что сейчас и продукт, и телеканал «1+1», и самое главное – экспертов – пытаются использовать в качестве политического инструмента для предвыборной манипуляции с одной целью – пройти в парламент.