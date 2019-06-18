Современное кредитование на основе финтех технологий на примере CreditPlus

В 2013 году в Украину пришло fintech-кредитование, в основе которого лежат автоматические скоринговые алгоритмы оценки платежеспособности клиента. Компании небанковского кредитования, более известные, как МФО, являются главными представителями финтех сервисов.

Принцип работы МФО в корне отличается от традиционных финансовых компаний банковского типа. Чтобы оформить кредит онлайн в МФО, необходимо несколько минут времени, паспорт, и доступ к сети интернет.

Возможность практически мгновенно одолжить небольшу ю сумму денег, без необходимости что-то объяснять, сразу пришлась по нраву украинцам. Онлайн кредиты стремительно завоевали популярность, и на данный момент, являются основным средством получения денежных средств в долг.

Сегодня в Украине действует порядка 90 МФО компаний, предоставляющих свои услуги в удаленном режиме, через интернет. CreditPlus является одним из крупнейших сервисов микрокредитования. Компания специализируется на коротких кредитах (PayDay Loan), сроком до 30 дней. Согласно проведенным социологическим опросам, клиенты компании выделяют три преимущества CreditPlus, которые стали причиной выбора именно этой компании:

Упрощенная выдача займов. Обычно, время необходимое на оформление кредита, и получение денег, не превышает 7-10 минут. Высокая вероятность одобрения. В отличие от большинства компаний такого типа, CreditPlus кредитует все категории населения, не зависимо от статуса кредитной истории, наличия задолженностей или других негативных моментов. Максимальная доступность. Сервис онлайн предоставляет свои услуги круглосуточно, без перерывов и выходных. Благодаря онлайн-оформлению, получить кредит можно в любой точке Украины.

Что предлагает CreditPlus

Современные технологии анализа и обработки данных позволяют значительно сократить, и упростить процесс предоставления займов. Характерные для банков требования: справка о доходах, скан копии документов, поручители, подтверждение от родственников и др., совершенно не нужны. Обязательными атрибутами при оформлении онлайн кредитов являются паспорт, идентификационный код, личный (финансовый) телефонный номер и личная банковская карта. Для МФО этого достаточно, чтобы установить личность клиента, проверить его платежеспособность, и оформить договор займа.

Услуги кредитования в микрофинансовых компаниях доступны исключительно совершеннолетним гражданам Украины, имеющим основной документ, подтверждающий личность – паспорт, а также ИНН код. Правила кредитования в CreditPlus позволяют оформить займ до 10000 гривен на срок до 30 дней, но только для тех клиентов, которые ранее уже брали, и вовремя погашали займы. Для тех клиентов, которые впервые обращаются в CreditPlus, максимальная сумма кредита не превышает 6000 гривен. При этом, для всех новых клиентов действует акционная ставка – 0,01% в день.